Как называют Санта-Клауса в разных странах мира: 5 интересных имен

Уже совсем скоро к детям из разных стран мира придет Санта-Клаус. По традиции, старенький дедушка пролезает в дом через дымоход в ночь на Рождество. Послушные дети получают от него сладости, игрушки, мандарины и многое другое.

Санта-Клаус летает по всему миру на санях, запряженных оленями. Изготавливать подарки помогают рождественские эльфы, чья мастерская находится на Северном полюсе. Сегодня 24 Канал расскажет о том, как называют Санта-Клауса в разных странах.

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Бабо-Натале в Италии

В Италии Санта-Клауса называют Бабо-Натале. В этой стране он традиционно разносит подарки на Рождество. Однако под елкой они появляются уже в начале декабря. Интересно, что в Италии есть ведьма Ла Бефана. Она также приходит перед праздником и оставляет сладости и сухофрукты в рождественских носках.

Синтерклаас в Нидерландах

В Нидерландах Санта-Клаус носит имя Синтерклаас. Он приходит к детям ночью в канун Дня Святого Николая, 6 декабря. Дедушка ездит верхом на белом коне, ранее называвшемся Америго, а с 2019 года – Озоснел. Во время праздника Синтерклаасу помогает темнокожий мальчик Черный Пит.

Санта-Клаус в США, Великобритании и Канаде

В США, Великобритании и Канаде Санта-Клаус свое имя не меняет. В этих странах его традиционно изображают с бородой, красным костюмом, санями и оленями. Дедушка спускается с трубы перед Рождеством и оставляет детям подарки под елкой или в рождественских носках. В Великобритании принято угощать Санта-Клауса мясным пирогом и стаканом виски, а оленей – морковью.

Пер-Ноэль во Франции

Во Франции в канун Рождества к детям приходит Пер-Ноэль. Его имя переводится как "Рождественский Дед" или "Отец Рождество". Волшебный персонаж имеет мантию и плетеную корзину, а подарки раздает вместе со своим осликом Гуи.

Святой Николай в Польше

К польским детям приходит Святой Николай. По легенде, этот персонаж появился еще в давние времена. Однажды ему позволила пожить у себя одна семья. Для того чтобы отблагодарить людей за доброту, Святой Николай оставил им золотые яблоки в носке, висящем на камине. На голове он носит митру, а на плечи набрасывает мантию епископа. Дедушке помогает слуга-мавр Черный Питер, носящий на спине мешок с подарками.