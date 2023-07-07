Звезды уже успели попробовать: все тренды маникюра 2023, которые будут в моде весь год

Половина этого 2023 года уже прошла, и за это время успело накопиться немало стилей в маникюре, что стали трендами. Рассказываем обо всех вариантах модного маникюра, которые следует попробовать.

Эксперты выбрали 10 трендов в маникюре, однозначно доминирующих в этом году. Они свежие, яркие и привлекают внимание.

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Blush Nails

Этот тренд маникюра – "румяные ногти" – напоминает лицо, на которое нанесли много румянца. Это как яркое пятно, которое расплывается до кончиков ногтей. В моде сейчас персиковые и розовые оттенки.

Вспышка неона

Неожиданно завозились неоновые ногти – это интересный способ добавить яркости в свой образ. Кислотные лимонные оттенки – стиль 2023 года.

Немного готики

Готическая романтика еще не так популярна, но уже набирает обороты на показах осени 2023. Это хромированные или черные ногти в викторианском стиле.

Lip Gloss Nails

Lip Gloss Nails – одни из первых трендов этого года, что попробовало множество знаменитостей. Это однозначный лидер для тех, кто любит естественный и щепетильный маникюр. Все, что нужно – блестящий бежевый лак.

Chrome Zone

Серебристый хромированный макияж – интересный и особенный тренд в маникюре этого года. Металлические оттенки и острая форма ногтей – то, что необходимо для драматического вида.

Классический красный

Этот цвет, кажется, никогда не выходит из моды, а сейчас становится все популярнее. Ярко-вишневый оттенок стоит попробовать этим летом.

Лавандовая дымка

Нежные лавандовые цвета можно сочетать со всеми фиолетовыми оттенками – это работает всегда.

Все цвета

Тейлор Свифт и Селена Гомес решили носить разные цвета на каждом ногтей – и это отличная идея для летнего маникюра. Если не знаете, какие цвета объединить, возьмите пастельные.

Milk Bath Nails

Молочные ногти могут быть просто обычными, а можно добавить сухоцвет и словно погрузить его в "ванную" из гель-лака. Это выглядит удивительно.

Микрофренч

Французский маникюр то идет, то возвращается. В этом году модной считается тонкая белая линия, которую еще можно подчеркнуть блестками.