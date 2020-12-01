В первый день зимы Google опубликовал рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Что смотрели украинцы и какой ролик стал лидером – читайте дальше.

Рейтинг опубликовали в официальном блоге Google Украина. Среди десятков самых популярных роликов преобладает развлекательный и познавательный контент. Больше всего просмотров собрала пародия от канала SILIRADA на хит "Холодок" белорусского исполнителя Мэвла. Также в список попали реалити-шоу "Холостячка" и один из видеоблогов канала Антона Птушкина о путешествиях. Рейтинг самых популярных видео на украинском YouTube в 2020 году – смотрите далее.

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Самые популярные видео на YouTube в Украине в 2020 году

SILIRADA – "Валентинка" (Пародия на Мэвла – "Холодок")

"Холостячка" – "Выпуск 1" от 23.10.2020

"От пацанки до панянки" – "Выпуск 1. Сезон 4" от 17.02.2020

"В гостях у Гордона" – "Богдан. Крах Зеленского, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский"

"Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челендж!"

Юрий Дудь х Лолита | "Что было дальше?"

MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / "вДудь"

CADILLAC (Пародия) – MORGENSHTERN & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Богдаренко)

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