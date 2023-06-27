5 самых необычных мужских имен, которыми хочется назвать сына

Какие имена родители только не придумают, чтобы звучать нестандартно и по-новому. В этом деле еще главное – знать, что они означают.

Некоторые имени могут иметь столь специфические значения, что родители не догадывались, когда их выбирали. Поэтому важно этот вопрос выяснять заранее. Самые необычные имена для мальчиков – подготовил 24 Канал.

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Интересные имена для мальчиков

Елизар – имя с древнееврейскими корнями. Оно сформировалось от имени Элеазар, переводимого как "Бог помог". Элеазар называли одного из ветхозаветных священников. Имя появилось в Киевской Руси с появлением христианства и стало одним из самых популярных мужских имен.

Лев – имя, имеющее 2 версии происхождения имени Льва. Во-первых, оно образовалось от латинского слова leo и означает "лев". А другая версия свидетельствует, что имя происходит от древнегреческого слова "лион", что в переводе "царь зверей".

Лука – имеет греческие корни с вкраплением латинского. Берет начало от имени "Лукас" и значит "светящийся", "светлый" или "рожденный на рассвете".

Доминик – производное от латинского слова "Доминус", что означает "Господь", "Бог". Оно появилось в поздней Римской империи и сохранило спрос и сегодня.

Амиль – имеет разные версии происхождения. Некоторые считают, что они происходят из арабского языка. Его значение – "правитель" или "наместник". Такое имя часто используют в Азербайджане. Ведь оно переводится как "владыка", "правитель".