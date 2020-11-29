Самые красивые свадебные фото года по версии экспертов: интересная подборка
Фотоконкурс International Wedding Photographer of the Year демонстрирует лучшие свадебные снимки. Этот конкурс только для профессионалов своего дела. Удивительная подборка самых чувственных фотографий – в нашем материале
Если за дело берется профессионал, то свадебные снимки гарантированно будут эффектными и захватывающими. Лучшие из них были представлены в фотоконкурсе International Wedding Photographer of the Year, отмечает Сameralabs.
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Что известно о фотоконкурсе
С 2017 года проходит фотоконкурс под названием "Международный свадебный фотограф года". Участие в конкурсе могут принять профессионалы со всего мира.
В International Wedding Photographer of the Year 11 категорий:
- "Альбом";
- "Черно-белое фото";
- "Свадебная вечеринка";
- "Портрет пары";
- "Танцпол";
- "Помолвка";
- "Эпическая локация";
- "Пленочная фотография";
- "Единственный кадр" (документальный, повествовательный снимок)
- "Фото сверху";
- "Сольный портрет".
При подаче работ на участие взимается плата – 18 долларов за каждое фото. Призовой фонд конкурса – 21 тысяча долларов. Главный победитель получает наивысшую награду в размере 11 тысяч долларов, из которых 3 тысячи наличными, а остальное – в виде ценных призов.
Главное идея фотоконкурса: креативно и нешаблонно изобразить исключительные моменты, которые делают свадебную церемонию незабываемой.
Подборка фотографий 2020 года
Победитель в категории "Эпические локации", 2020 / Фото Вирджинии Штробель
Победитель в категории "Портрет пары", 2020 / Фото Патрика Ломберта
Победитель в категории "Свадебная вечеринка" / Фото Корали Джонстона
Победитель в категории "Единственный кадр" / Фото Киган Кронина
Финалист в категории "Эпические локации" / Фото Даррен Хендри
Финалист в категории "Портрет пары" / Фото Дилана Ковачевича
Финалист в категории "Единственный кадр" / Фото Питера Ван Дер Лингена
Финалист в категории "Единственный кадр", 2020 / Фото Жюстина Булена
2-е место в категории "Единственный кадр" / Фото Ричарда Листона
Победитель в категории "Эпические локации" / Фото Руана Ределингойса
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