Фотоконкурс International Wedding Photographer of the Year демонстрирует лучшие свадебные снимки. Этот конкурс только для профессионалов своего дела. Удивительная подборка самых чувственных фотографий – в нашем материале

Если за дело берется профессионал, то свадебные снимки гарантированно будут эффектными и захватывающими. Лучшие из них были представлены в фотоконкурсе International Wedding Photographer of the Year, отмечает Сameralabs.

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Что известно о фотоконкурсе

С 2017 года проходит фотоконкурс под названием "Международный свадебный фотограф года". Участие в конкурсе могут принять профессионалы со всего мира.

В International Wedding Photographer of the Year 11 категорий:

"Альбом";

"Черно-белое фото";

"Свадебная вечеринка";

"Портрет пары";

"Танцпол";

"Помолвка";

"Эпическая локация";

"Пленочная фотография";

"Единственный кадр" (документальный, повествовательный снимок)

"Фото сверху";

"Сольный портрет".

При подаче работ на участие взимается плата – 18 долларов за каждое фото. Призовой фонд конкурса – 21 тысяча долларов. Главный победитель получает наивысшую награду в размере 11 тысяч долларов, из которых 3 тысячи наличными, а остальное – в виде ценных призов.

Главное идея фотоконкурса: креативно и нешаблонно изобразить исключительные моменты, которые делают свадебную церемонию незабываемой.

Подборка фотографий 2020 года



Победитель в категории "Эпические локации", 2020 / Фото Вирджинии Штробель



Победитель в категории "Портрет пары", 2020 / Фото Патрика Ломберта



Победитель в категории "Свадебная вечеринка" / Фото Корали Джонстона

Победитель в категории "Единственный кадр" / Фото Киган Кронина

Финалист в категории "Эпические локации" / Фото Даррен Хендри



Финалист в категории "Портрет пары" / Фото Дилана Ковачевича

Финалист в категории "Единственный кадр" / Фото Питера Ван Дер Лингена

Финалист в категории "Единственный кадр", 2020 / Фото Жюстина Булена



2-е место в категории "Единственный кадр" / Фото Ричарда Листона

Победитель в категории "Эпические локации" / Фото Руана Ределингойса