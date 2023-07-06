8 самых красивых комнатных цветов: фото с названиями

Видов комнатных цветов существует множество различных форм и цветов. Здесь уже зависит от вкуса цветовода, что ему больше по душе.

Комнатные цветы следует поставить в доме, потому что они очищают воздух и улучшают атмосферу. Вы сможете выбрать ту, которая больше нравится. 24 Канал подготовил список самых красивых комнатных цветов.

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Список красивых цветов для дома

Антуриум – замечательное декоративное растение, которое еще называют "мужским счастьем". Он особенный тем, что наращивает красными листьями с белым основанием. Имеет очень эффектный вид в любом доме.



Антуриум / Фото "Комнатные цветы и растения"

Каланхоэ – преимущественно с толстой листвой и небольшими стеблями. Оно известно густыми соцветиями, состоящими из многочисленных мелких цветков красного, розового, желтого, оранжевого и белого цвета.



Каланхоэ / Фото Greenmarket

Молочай декоративный содержит опасный ядовитый сок, поэтому лучше не выращивать этот цветок, если у вас есть дети или животные, которые могут съесть листья. Одной из особенностей декоративного молочая являются его яркие цветки. Они могут быть красными, белыми, розовыми, оранжевыми, малиновыми или желтыми.



Молочай комнатный / Фото "Растениевод"

Абутилон или комнатный клен имеет характерные листики с пальчатыми вырезами. Он придает помещению стильный вид. Вы можете найти сорта с зелеными, красными, желтыми или оранжевыми листьями, а также с различными вырезами.



Абутилон / Фото "Комнатные цветы и растения"

Пеларгония – с прекрасными цветами и привлекательными зелеными листьями, что делает ее одним из самых популярных комнатных цветов. Она может радовать вас цветами в течение длительного периода, обычно с весны до осени. Наращивает густые кисти цветов, которые могут быть розовыми, красными, фиолетовыми, белыми.



Пеларгония / Фото "Растениевод"

Лантана характеризуется привлекательными листьями с зубчатыми краями. Оно может быть глянцевым или иметь бархатную текстуру в зависимости от сорта. Некоторые лантаны придают приятный аромат, особенно вечером.



Латана / Фото iStock

Примула комнатная бывает белого, розового, красного, фиолетового и желтого цвета. На ней часто заметны яркие пятна, что придает ей дополнительную привлекательность. Может цвести в течение длительного периода, часто до нескольких месяцев.



Примула / Фото oGorodniki

Особенность фиалки – прекрасное цветение разных цветов: фиолетового, голубого, розового, красного, белого и синего. Листья фиалки являются густыми и округлыми, с пушистой или гладкой текстурой.



Фиалка / Фото Prosto Way