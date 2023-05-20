Как сажать фундук дома, чтобы выросло много орехов

Фундук – дерево или куст, на котором растут орешковые орехи. После укоренения он неприхотлив в уходе, не требует внимания со стороны человека. В то же время дает высокий урожай вкусных и полезных плодов.

Фундук достаточно популярным орехом среди украинцев. Чтобы не покупать в магазине, можно попытаться вырастить его в домашних условиях. 24 Канал подскажет как сажать фундук у себя на огороде или в саду.

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Как сажать фундук

Сажание фундука – это довольно простой процесс. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы усадить фундук.

Выберите хорошо освещенное место с достаточным солнечным светом для фундука. Помните, что фундук произрастает до средней величины дерева, поэтому ему нужен участок, где у него будет достаточно места для разрастания.

с достаточным солнечным светом для фундука. Помните, что фундук произрастает до средней величины дерева, поэтому ему нужен участок, где у него будет достаточно места для разрастания. Подготовка почвы имеет значение для этого ореха. Перед посадкой раскопайте яму глубиной и шириной около 45-60 сантиметров. Смешайте землю с компостом или перегноем для улучшения плодородия.

имеет значение для этого ореха. Перед посадкой раскопайте яму глубиной и шириной около 45-60 сантиметров. Смешайте землю с компостом или перегноем для улучшения плодородия. Разместите саженец фундука в центре ямы, чтобы корни были распущены. Заполните яму землей, тщательно уплотняя ее во избежание полостей у корневой системы. Убедитесь, что место соединения корня и ствола находится на уровне земли или немного выше.



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