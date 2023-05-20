Как сажать фундук дома, чтобы выросло много орехов
20 мая 2023, 10:00Читати новину українською
Фундук – дерево или куст, на котором растут орешковые орехи. После укоренения он неприхотлив в уходе, не требует внимания со стороны человека. В то же время дает высокий урожай вкусных и полезных плодов.
Фундук достаточно популярным орехом среди украинцев. Чтобы не покупать в магазине, можно попытаться вырастить его в домашних условиях. 24 Канал подскажет как сажать фундук у себя на огороде или в саду.
Смотрите также Получите крупные и сочные плоды: как сажать хурму весной
Как сажать фундук
Сажание фундука – это довольно простой процесс. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы усадить фундук.
- Выберите хорошо освещенное место с достаточным солнечным светом для фундука. Помните, что фундук произрастает до средней величины дерева, поэтому ему нужен участок, где у него будет достаточно места для разрастания.
- Подготовка почвы имеет значение для этого ореха. Перед посадкой раскопайте яму глубиной и шириной около 45-60 сантиметров. Смешайте землю с компостом или перегноем для улучшения плодородия.
- Разместите саженец фундука в центре ямы, чтобы корни были распущены. Заполните яму землей, тщательно уплотняя ее во избежание полостей у корневой системы. Убедитесь, что место соединения корня и ствола находится на уровне земли или немного выше.
- После посадки осторожно полейте саженец, предоставляя достаточное количество воды, чтобы корневая зона была увлажнена. Продолжайте поливать регулярно, особенно в первые несколько недель, чтобы помочь саженцу прижиться.
- Обеспечьте регулярный полив. Следите, чтобы место не зарастало сорняками и хорошо подпитывайте почву.