С Рождеством Христовым 2023: замечательные поздравления со светлым праздником в стихах и прозе

Рождество – это особенно уютный праздник, который дарит надежду и охватывает любовью. Его отмечают 7 января по юлианскому календарю. В этот радостный миг христиане вспоминают день рождения Иисуса Христа, пришедшего на эту землю, чтобы спасти людей от их грехов и стать для них Спасителем.

К сожалению, в этом году многие украинцы не смогут быть дома в праздник, однако это не повод скучать. Чтобы вы могли поздравить самых родных вам людей и подарить им немного радости, предлагаем рождественскую подборку поздравлений в стихах и прозе, которые смогут согреть сердца, пишет 24 канал.

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Поздравления с Рождеством в стихах

Счастье тому, кто его ждет,

Любовь тому, кто есть сам,

Здоровье также кто его нет

И красоту – кто которую выбрал сам.

Слепые силы солнечного счастья,

Покинутым также – силы пережить,

Ну, а всем Вам на Рождество Христово

Я желаю прямо в Мире жить!

***

Пусть ангел коснется вас нежно крылом,

Согреет вам сердце Рождественским теплом,

Здоровье и любовь наполнят ваш дом,

И счастье надолго поселится в нем!

***

Пусть рождественская добрая сказка

Подарит искреннюю ласку,

Пусть праздничные светлые звезды

Вам осветят хорошую судьбу!

Счастье, радость и добро

Пусть несет к вам Рождество!

***

Пусть вам засияют Рождественские огни!

Здоровья и благополучия в вашей семье!

Желаю, чтобы всегда работа была,

И чтобы радовалась вся ваша семья.

Чтобы год наступит,

Был лучше всех,

Вам согласия в доме и по делам всех!

Рождество Христово 2023 – поздравление с праздником в стихах и прозе / Фото Canva

Со светлым Рождеством поздравляю!

Желаю от края к краю

Здоровье и мирное небо.

Пусть дела удается, как надо.

Пусть светлой будет дорога.

Пусть проходит мимо тревоги.

Пусть на сердце будет радостно.

Пусть мир и добро будут повсюду!

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

***

Рождество спустилось на землю,

И светит звездочка ясная.

Зима рисует белой кистью,

А на столе горит свеча.

Сердечно Вас с Рождеством поздравляю!

Пусть счастьем полнится душа,

Пусть Бог всегда помогает,

Дарит настоящие чудеса!

Любви, веры и надежды,

Смирение, мир и тепла.

Пусть сбудутся важные мечты,

Здоровая будет вся семья!

Пусть на столе будет много,

И коляда пусть звучит.

Пусть в сердцах царит праздник,

Ибо родился сын Божий!

***

С Рождеством поздравляю вас!

Да будет все в жизни сказочно.

Пусть деньги в дом рекой льются,

Долги быстро отдаются.

Здоровье вас пусть не подводит,

Пусть на огороде хорошо уродит,

Раздается смех в вашем доме.

Будьте счастливы и богаты!

Поздравления с Рождеством в Украине – стихи и проза / Фото Canva

Поздравление с Рождеством в прозе

С Рождеством! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель предохраняет вас от всех бед и невзгод!

***

Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашей душе навсегда поселятся мир, счастье и доброта. Пусть ваш дом будет полон любви, а близкие и родные люди будут всегда рядом. Пусть каждый день будет богат Божьим благословением и пусть сердце ничего не нуждается!

***

Поздравляем с Рождеством! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Да будет много хороших и желаемых событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времени.

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Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!

Рождество Христово – приветствие в прозе и стихах / Фото Canva

Поздравляю с Рождеством. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошо в окружающем мире и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя есть, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

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В этот волшебный зимний день, когда весь мир празднует рождение Иисуса Христа, хочется пожелать вам мира и благополучия, здоровья и душевного покоя. Пусть за сердитым вьюгом полетят печали и тревоги, а через порог вашего дома войдут внутрь него три сестры – Вера, Надежда и Любовь. Ведь если эти три сестрицы собираются вместе в одном доме – там рождается и растет счастье! Пусть ваше маленькое счастье из крошечного младенца вырастет до огромного великана, чтобы вы смогли поделиться им с ближними! Будьте всегда щедры и вам воздастся! Добра вам и Божией благодати.

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Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один день не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

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На Рождество в семейном кругу поблагодарим Христа и Господа молитву, ведь они слышат все наши мысли и чаяния, а также видят все действия. Желаю каждому обрести собственное счастье и душевное спокойствие. Пусть сбудутся самые желанные мечты!