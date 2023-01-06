С Рождеством Христовым 2023: замечательные поздравления со светлым праздником в стихах и прозе
Рождество – это особенно уютный праздник, который дарит надежду и охватывает любовью. Его отмечают 7 января по юлианскому календарю. В этот радостный миг христиане вспоминают день рождения Иисуса Христа, пришедшего на эту землю, чтобы спасти людей от их грехов и стать для них Спасителем.
К сожалению, в этом году многие украинцы не смогут быть дома в праздник, однако это не повод скучать. Чтобы вы могли поздравить самых родных вам людей и подарить им немного радости, предлагаем рождественскую подборку поздравлений в стихах и прозе, которые смогут согреть сердца, пишет 24 канал.
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Поздравления с Рождеством в стихах
Счастье тому, кто его ждет,
Любовь тому, кто есть сам,
Здоровье также кто его нет
И красоту – кто которую выбрал сам.
Слепые силы солнечного счастья,
Покинутым также – силы пережить,
Ну, а всем Вам на Рождество Христово
Я желаю прямо в Мире жить!
***
Пусть ангел коснется вас нежно крылом,
Согреет вам сердце Рождественским теплом,
Здоровье и любовь наполнят ваш дом,
И счастье надолго поселится в нем!
***
Пусть рождественская добрая сказка
Подарит искреннюю ласку,
Пусть праздничные светлые звезды
Вам осветят хорошую судьбу!
Счастье, радость и добро
Пусть несет к вам Рождество!
***
Пусть вам засияют Рождественские огни!
Здоровья и благополучия в вашей семье!
Желаю, чтобы всегда работа была,
И чтобы радовалась вся ваша семья.
Чтобы год наступит,
Был лучше всех,
Вам согласия в доме и по делам всех!
Рождество Христово 2023 – поздравление с праздником в стихах и прозе / Фото Canva
Со светлым Рождеством поздравляю!
Желаю от края к краю
Здоровье и мирное небо.
Пусть дела удается, как надо.
Пусть светлой будет дорога.
Пусть проходит мимо тревоги.
Пусть на сердце будет радостно.
Пусть мир и добро будут повсюду!
***
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
***
Рождество спустилось на землю,
И светит звездочка ясная.
Зима рисует белой кистью,
А на столе горит свеча.
Сердечно Вас с Рождеством поздравляю!
Пусть счастьем полнится душа,
Пусть Бог всегда помогает,
Дарит настоящие чудеса!
Любви, веры и надежды,
Смирение, мир и тепла.
Пусть сбудутся важные мечты,
Здоровая будет вся семья!
Пусть на столе будет много,
И коляда пусть звучит.
Пусть в сердцах царит праздник,
Ибо родился сын Божий!
***
С Рождеством поздравляю вас!
Да будет все в жизни сказочно.
Пусть деньги в дом рекой льются,
Долги быстро отдаются.
Здоровье вас пусть не подводит,
Пусть на огороде хорошо уродит,
Раздается смех в вашем доме.
Будьте счастливы и богаты!
Поздравления с Рождеством в Украине – стихи и проза / Фото Canva
Поздравление с Рождеством в прозе
С Рождеством! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель предохраняет вас от всех бед и невзгод!
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Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашей душе навсегда поселятся мир, счастье и доброта. Пусть ваш дом будет полон любви, а близкие и родные люди будут всегда рядом. Пусть каждый день будет богат Божьим благословением и пусть сердце ничего не нуждается!
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Поздравляем с Рождеством! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Да будет много хороших и желаемых событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времени.
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Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!
Рождество Христово – приветствие в прозе и стихах / Фото Canva
Поздравляю с Рождеством. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошо в окружающем мире и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя есть, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
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В этот волшебный зимний день, когда весь мир празднует рождение Иисуса Христа, хочется пожелать вам мира и благополучия, здоровья и душевного покоя. Пусть за сердитым вьюгом полетят печали и тревоги, а через порог вашего дома войдут внутрь него три сестры – Вера, Надежда и Любовь. Ведь если эти три сестрицы собираются вместе в одном доме – там рождается и растет счастье! Пусть ваше маленькое счастье из крошечного младенца вырастет до огромного великана, чтобы вы смогли поделиться им с ближними! Будьте всегда щедры и вам воздастся! Добра вам и Божией благодати.
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Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один день не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.
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На Рождество в семейном кругу поблагодарим Христа и Господа молитву, ведь они слышат все наши мысли и чаяния, а также видят все действия. Желаю каждому обрести собственное счастье и душевное спокойствие. Пусть сбудутся самые желанные мечты!