Овен, Скорпион и Козерог, вам стоит утро проводить наедине, чтобы меньше раздражаться, передает LifeStyle 24.
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Овен
Представители этого знака зодиака имеют очень активную и энергичную натуру, но утром они могут быть особенно импульсивными и нетерпеливыми. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новому дню, и любые непредвиденные разговоры могут вызвать раздражение.
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Скорпион
Они часто могут быть очень интровертированными и им нужно больше времени для "разогрева" с утра. Энергия сосредоточена внутри, поэтому они могут быть довольно замкнутыми и раздражительными, если их беспокоить утром.
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Козерог
Эти люди известны своей серьезностью и склонностью к работе. Они часто сосредоточены на делах и планах на день, поэтому любое отвлечение или ненужная беседа могут вызвать раздражение.
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