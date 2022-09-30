С Днем учителя 2022: искренние поздравления с праздником для первой учительницы в прозе и стихах

2 октября в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники образования. Часто наша любовь к обучению и стремлению лучше познавать этот мир начинается с первой учительницы. Именно она является тем городиком из детской во взрослую жизнь.

Первая учительница играет одну из важнейших ролей в жизни каждого ребенка, в его обучении и воспитании. Не забудьте поздравить своих первых учителей с их профессиональным праздником. Для этого мы подготовили для вас отличную подборку хороших поздравлений, отмечает 24 канал.

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Приветствие первой учительницы с Днем учителя в стихах

Перша вчителько,

Уклін наш Вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть Вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові й пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю ваші діти

Щиро вам дарують квіти!

Поздравления в стихах 2022 для первой учительницы / Фото из открытых источников

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити та любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівати,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддати.

***

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна –

Учителька перша моя!

Приветствие для первой учительницы в стихах / Фото из открытых источников

Хоч проходять літа, хоч минають літа,

Та для нас, як тоді, ви й тепер молода.

Не забути той час, як прийшли в перший клас,

Як уперше в той день ми побачили вас.

Усміх щирий такий, ніжний дотик руки.

Ви – наставник для нас, ми ж усі – першачки.

Ви в нас добрі були й навчали нас так,

Щоб ми гарно вели першу букву і знак…

Ми зізнатися хочемо вам у цей час:

Люба вчителько наша, ми любимо вас!

Приветствие первой учительницы с Днем учителя в прозе

Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов’язково виростуть достойними людьми, запам’ятають Вас як кращу вчительку. Здоров’я, щастя і всього найкращого Вам!

Поздравления в прозе для первой учительницы / Фото из открытых источников

Один з найбільш важливих в житті людей – учитель. Ви були мої першим вчителем у школі, тож я з упевненість можу сказати, що ви є вчителем від Бога. Я хочу подякувати вам за все те прекрасне, чого ви навчили мене. За ваші пояснення простих істин, які ми, діти, не зовсім ще розуміли. Я хочу так само привітати вас з вашим професійним святом – Днем учителя і побажати вам щастя. Ви особлива людина. І я хочу, щоб сьогодні, завтра, і навіть через ще десяток років ви так само ділилися з учнями вашою думкою, виховували їх терпляче. Я бажаю вам так само удачі, здоров’я та найкращих у світі учнів.

***

Вітаємо свого першого вчителя, котра знайшла вперше нас на порозі початкових класів. Бажаємо успіху й удачі на трудовому полі й в особистому житті. Бажаємо, щоб знання, які Ви так сумлінно вкладаєте в голови своїх учнів, успішно там приживалися. Бажаємо, щоб така важлива, часом складна робота, що вимагає неймовірної віддачі, приносила хороші результати й задоволення.

Поздравление с Днем учителя 2022 для первой учительницы / Фото "Рівне медіа"

З Днем вчителя, наш славний учитель. Ви допомогли нам зробити перші кроки до великих знань і ми хочемо Вам побажати ще багато веселих і дружних класів, ще багато великих успіхів і чудес. А ще бажаємо удачі, радості й бравих сил.

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Вітаємо нашого першого і найкращого вчителя з професійним святом – з Днем вчителя! Бажаємо Вам залишатися завжди щасливою людиною, щирим, чуйним, веселим і успішним. Нехай Ваша діяльність буде довгою і вдалою, нехай Ваше життя дарує вірну любов і радість, нехай у Вас завжди буде відмінний настрій і добре здоров’я!