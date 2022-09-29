Во 2 веке жила праведная христианка София, у которой было три дочери. Девочек звали Пистис, Элпис и Агапе, эти имена греческого на старославянском языке означают Вера, Надежда и Любовь, а вот имя София означает премудрость, отмечает 24 канал.
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Поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах
Три діви юні колись поклали,
Свої молоді життя на жертовний вівтар,
За те, щоб на нашій землі завжди були,
Великий Бог і справедливий Цар.
І ми з того часу ми згадуємо,
Трьох сестер – Віру, Надію, Любов,
Ми, адже суть цих почуттів всі знаємо,
Ми їх відчуваємо в житті знову і знову.
***
Без них неможливо прожити на світі,
Без них лише смуток і туга,
Без них не бувають щасливими діти,
Без них з землі не дочекаєшся паростка.
Ми прославляємо їх рік за роком,
Ми їх згадуємо знову і знову.
Адже постійно йдуть разом з нами
Віра, Надія і, звичайно, Любов!
***
Віра людей від злості рятує,
Надія душу нашу зберігає.
Мати їх Софія всіх захищає,
Ну, а Любов на крилах летить.
З їх святом я від душі вітаю
І всім блаженства і світу бажаю!
Поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах / Фото "Canva"
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Страждання і горя завжди, на жаль повні,
Океанів життя, вируючі сильні хвилі,
Їх бризки – це наші сльози й червона кров,
Але прийшли й утішаєш Надія, Віра і Любов.
Вони завжди у долі поганої, сумної,
Допомагають людям своєю невблаганною силою,
Вони підбадьорюють і підтримують своєю душею,
Приносять благословення завжди з собою.
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра і Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, сили й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
З днем Віри, Надії, Любові!
Поздравление с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии в прозе
Сьогодні чудове свято. Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові й матері їх Софії прекрасного життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного щастя, вірною удачі й великого щастя. Хай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.
***
Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви – символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.
***
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Бажаю впевнено йти вперед по життю, створюючи свій власний світ щастя і радості. Бажаю не залишати близьких в біді та не проявляти байдужості до навколишніх. Бажаю живити своє серце любов'ю і доброю надією. Бажаю нікому не дозволяти надломити віру у твоїй душі. І нехай кожна мить буде чарівною, а кожен день – прекрасним.
Поздравление с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии в прозе / Фото "Canva"
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай святі покровительки у хвилини слабкості посилають тобі сили, у хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, у хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!
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Від щирого серця вітаю з великим і світлим Днем Віри, Надії, Любові й матері їх Софії. Хочу побажати зустрічати новий день з радістю, душевним світлом, завжди прагнути до благих цілей і добрим ідеям, осягати в житті щире щастя й абсолютний успіх, зберігати любов у серці, міцну віру в душі й світлу надію на краще.
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З днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. В цей чистий свято прийміть щирі побажання любові й вірності, надії тільки на найкраще і радості, віри в себе й успіху. Хай життєвий шлях буде легким і світлим, нехай близькі люди зміряють теплом і увагою, хай душа завжди співає і радіє серце!
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Вітаю зі святом, яке уособлює найважливіші складові щасливого життя. Бажаю з мудрістю дивитися на будь-які труднощі в дорозі, вірити в краще, жити з незмінною надією в душі, любити з повною взаємністю. А ще бажаю гармонії, радості та добробуту!