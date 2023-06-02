С Днем ангела: лучшие поздравления для именинников в картинках и прозе

День ангела – важный праздник для каждого человека – в этот день он чествует небесного покровителя и благодарит ангела-хранителя. Поздравьте с именинами близких вам людей красивыми картинками и словами в прозе.

Иногда непросто найти хорошие слова, чтобы пожелать счастья имениннику. 24 Канал подобрал универсальные поздравления в картинках и прозе, подходящих для обладателей любого имени.

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Поздравление с Днем ангела

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

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С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!



Поздравление с Днем ангела / Фото "Телеграф"

Поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, стойкости характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.

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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.



Поздравление с Днем ангела / Фото "Радио Максимум"

Дорогой мой друг, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к своему ближнему!

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В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, вездесущей удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!



Поздравление с Днем ангела / Фото "Радио Максимум"

Сегодня твой День Ангела – твоего небесного покровителя. Его нельзя увидеть своими глазами, но можно понять по тем жизненным изменениям, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.



Поздравление с Днем ангела / Фото "Вітання"

Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех.



Поздравление с Днем ангела / Фото "Вітання"