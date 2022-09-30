День ангела Надежды отмечают в великий христианский праздник День памяти Веры, Надежды, Любви и их матери Софии . Надежда по жизни я кроткой и ножкой, очень трудолюбивой и дружеской. Также у нее благочестивое сердце. По случаю этого хорошего дня мы подготовили для вас подборку самых красивых открыток и поздравлений, пишет 24 канал.
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Свой День ангела Надежды празднуют 4 раза в год:
- 14 марта;
- 20 марта;
- 30 сентября;
- Двадцать первое октября.
Поздравления с Днем ангела Надежды 2022 года в стихах
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь дарує долю мрій,
В день іменин хай серце переповнять почуття
Душа від щастя запалює та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторінок,
З Днем Ангела Надія, найкращі привітання!
***
Вітаю з іменами Надії,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай у житті все що має бути!
У домі хай поселиться достаток,
Хай у вазі ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Надія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
Я завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Надії помагає,
Ангел покровитель!
***
Твоє ім’я Надія – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Поздравления с Днем ангела Надежды в прозе
Мила, неймовірна Надія! Ти для всіх нас – справжній подарунок, ти й правда даруєш надію і тільки найкращі думки. Бажаю тобі, щоб поруч завжди були найкращі друзі й вірні подруги, щоб чарівна усмішка не сходила з твого обличчя, а в серці завжди жила любов. Від душі вітаю!
***
Надійка, вітаю тебе з цим чудовим святом! Бажаю завжди цвісти, мов троянда, випромінюючи світло і щастя, прикрашаючи собою цей світ і даруючи радість і доброту свого серця всім навколо! Нехай кожен день твій буде подібний до щасливого свята, а життя складається, як у чарівній казці. Будь улюблена і щаслива день за днем!
***
Вітаю, люба Надюша! Будь завжди саме тією надією, яку шукають інші і, головне, сама не втрачай її. Нехай усе у твоєму житті складається якнайкраще, щастя саме йде в руки, а удача крутить хвостом поблизу, щоб її завжди було легко спіймати. Здоров'я тобі та коханні!
***
З Днем ангела, Надя! Від щирого серця вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя завжди буде рівною, широкою і гладкою. Нехай у серці живуть світлі та піднесені бажання. Нехай твоя душа породжує чудові мрії, а твій розум втілює їх у життя. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Живи у мирі та злагоді з тими, хто тебе оточує. Нехай твій святковий настрій збережеться на довгі роки!
***
Надюша, вітаю тебе з днем ангела! Нехай Господь зберігає тебе і щодня допомагає у всіх твоїх справах. Ангел з небес уже поспішає до тебе з подарунками. Він несе віру, надію і, звичайно, любов і мудрість. Ти — найкрасивіша наша, найкраща, найкрутіша і найвеселіша. І ми від щирого серця бажаємо тобі залишатися такою ж, а ставати ще кращими, ще красивішими, мудрішими й стильнішими. Ми любимо тебе назавжди, наша мила, і бажаємо тобі всього-на-всього найкращого! Вітаємо зі святом!
Картинки-поздравления с Днем ангела Надежды
Картинки с Днем ангела Надежды 2022 / Фото из открытых источников
Поздравления с именинами Надежды 2022 в картинках / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем ангела Надежды / Фото из открытых источников
День ангела Надежды поздравления в картинках / Фото из открытых источников
С именинами Надежды картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Надежды / Фото из открытых источников