С Днем ангела Любви: теплые пожелания в стихах и прозе, красивые картинки с именинами
День ангела Любви приходится на 30 сентября. Это имя означает "рожденная любовью", "любимая". Сегодня также чествуется память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Поздравьте знакомых и родных с помощью нашей подборки поздравлений.
Женщины и девушки с именем Любовь по жизни достаточно общительными и добрыми. В то же время они эмоциональны и готовы прийти на помощь. Они целенаправленны, а в работе можно заметить их упорство и усердие, отмечает 24 канал.
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Поздравление с Днем ангела Любви в стихах
Сонечко в небесах яскраво сяє,
Ангелик для тебе проміння збирає,
І кожна травинка в цей день промовляє,
Нашу подруженьку Любу вітає!
Вже й небо надвечір темніє,
А природа все про твоє свято мріє,
Зоря перша у вікно заглядає,
І з іменинами Любу вітає!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Люба, найкращі привітання!
Поздравления в стихах с Днем ангела Любви / Фото из открытых источников
Хай нашу Любов, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Любов! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
З Днем ангела тебе вітаю,
Та нехай твій ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
Поздравление с Днем ангела Любви в прозе
Любо, бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан щастя. Нехай твоє життя буде казковим! Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми й розкривати нові грані нашого, на перший погляд, простого, але і такого складного життя. Зі святом!
***
Батьки нарекли тебе неземним ім’ям – Любов. Це слово стало основною рисою твого характеру. Ти даруєш людям доброту і ласку, надію на взаємність і душевне тепло. Так нехай це свято стане відмінним приводом для щирих побажань. Нехай більшість зі сказаного вголос або написаного на листівках збудеться: здоров’я буде відмінним, щастя – вічним, а любов оточуючих – постійною!
Поздравления в прозе с Днем ангела Любви / Фото из открытых источников
З днем ангела, Любов! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся такою ж прекрасною й доброю, чуйною і милосердною.
***
Вітаю тебе Любов з днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і здійсняться всі твої найсміливіші й заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі й добрі люди.
***
У цей світлий день я хочу привітати Вас Любов з Днем Ангела! Від щирого серця хочу побажати миру Вашому дому, здоров’я близьким і рідним, щоб рід був міцним, а всі в ньому – довгожителями. Нехай Бог береже Вас і всю родину, щоб нічого на шляху не заважало долати перешкоди. Нехай дзвін допомагає впоратися з негараздами, а віра додає сил і мужності. Я бажаю тільки доброти, щирості й посмішок.
Картинки-поздравления с Днем ангела Любви
Картинки с Днем ангела Любви 2022 / Фото "KORALI.INFO"
Поздравления с именинами Любви 2022 в картинках / Фото "Юмореска"
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