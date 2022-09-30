Женщины и девушки с именем Любовь по жизни достаточно общительными и добрыми. В то же время они эмоциональны и готовы прийти на помощь. Они целенаправленны, а в работе можно заметить их упорство и усердие, отмечает 24 канал.

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Поздравление с Днем ангела Любви в стихах

Сонечко в небесах яскраво сяє,

Ангелик для тебе проміння збирає,

І кожна травинка в цей день промовляє,

Нашу подруженьку Любу вітає!

Вже й небо надвечір темніє,

А природа все про твоє свято мріє,

Зоря перша у вікно заглядає,

І з іменинами Любу вітає!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Люба, найкращі привітання!

Поздравления в стихах с Днем ангела Любви / Фото из открытых источников

Хай нашу Любов, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Любов! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

З Днем ангела тебе вітаю,

Та нехай твій ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

Поздравление с Днем ангела Любви в прозе

Любо, бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан щастя. Нехай твоє життя буде казковим! Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми й розкривати нові грані нашого, на перший погляд, простого, але і такого складного життя. Зі святом!

***

Батьки нарекли тебе неземним ім’ям – Любов. Це слово стало основною рисою твого характеру. Ти даруєш людям доброту і ласку, надію на взаємність і душевне тепло. Так нехай це свято стане відмінним приводом для щирих побажань. Нехай більшість зі сказаного вголос або написаного на листівках збудеться: здоров’я буде відмінним, щастя – вічним, а любов оточуючих – постійною!

Поздравления в прозе с Днем ангела Любви / Фото из открытых источников

З днем ​​ангела, Любов! Нехай бережуть тебе небеса завжди, а щастя буде сидіти на твоєму плечі. Нехай доля оточує тебе лише світлими людьми, такими ж як ти сама. Залишайся такою ж прекрасною й доброю, чуйною і милосердною.

***

Вітаю тебе Любов з днем ​​ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, і здійсняться всі твої найсміливіші й заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі й добрі люди.

***

У цей світлий день я хочу привітати Вас Любов з Днем Ангела! Від щирого серця хочу побажати миру Вашому дому, здоров’я близьким і рідним, щоб рід був міцним, а всі в ньому – довгожителями. Нехай Бог береже Вас і всю родину, щоб нічого на шляху не заважало долати перешкоди. Нехай дзвін допомагає впоратися з негараздами, а віра додає сил і мужності. Я бажаю тільки доброти, щирості й посмішок.

Картинки-поздравления с Днем ангела Любви

Картинки с Днем ангела Любви 2022 / Фото "KORALI.INFO"

Поздравления с именинами Любви 2022 в картинках / Фото "Юмореска"

Картинки-поздравления с Днем ангела Любви / Фото "ВолыньИнфо"

День ангела Любови поздравления в картинках / Фото "Юмореска"

Любимые картинки-поздравления / Фото "Юмореска"

Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Любви / Фото "Апостроф"

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