День ангела Андрея 2022: прекрасные поздравления в стихах, прозе и смс

Сегодня искренние поздравления устремляются к Андреям, ведь каждый год 13 декабря они празднуют свой День ангела. В этот же день в Украине отмечают церковный праздник – День Андрея Первозванного, поэтому в народе было принято называть мальчиков в его честь.

Имя Андрей имеет греческое происхождение и в перевод означает "храбрый" . Поэтому по случаю этого прекрасного праздника предлагаем вам подборку поздравлений в прозе, стихах и смс, пишет 24 канал .

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Поздравления с Днем ангела Андрея в стихах

С именинами, Андрей!

Много счастья, светлых дней,

Здоровье крепкого, изобилия,

В семье – любви и порядка.

Больших побед и успеха,

Больше поводов для смеха,

Верных друзей и хороших идей,

В день ангела желаем Андрею.

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

От твоих помыслов и действий,

И пусть всегда ценят люди

Тебя и дела твои, Андрей.

Будь мужественным, радуй своих ближних,

Того, кто рядом, понимай.

И ангел в белой одежде.

Пусть бережет тебя, Андрей!

Со дня рождения до зрелых лет.

Твой Ангел является надежным телохранителем.

Он пожалуйста, он любовь, он мир.

Да будет рядом он всегда, как солнце.

***

С днем ангела тебя поздравляю, Андрей,

Пусть в небе для тебя звезда всегда горит,

К метче чтоб следовал свое смелей,

А близкий о любви пусть говорит.

Тебе желаю век забот не знать,

Пусть небеса от всех тревог укроют,

И только лишь любимых обнимать,

А радости пусть бедам дверь закроют.

Поздравления с Днем ангела Андрея в стихах, прозе и смс / Фото "НВ"

С Днем ангела, Андрей,

Тебя я поздравляю,

Всегда быть под защитой

Я высших сил желаю.

Крылом своим пусть ангел

Укроет от всех бед,

А все печали в жизни

Сойдут пускай на нет.

***

Андрей сегодня именинник!

И пожелать есть важный повод,

Чтоб ты успехами своими

Мог без труда затмить любого!

Пусть ангел крыльями большими

От неурядиц укрывает,

А счастье помнит твоё имя

И очень часто окликает!

***

Приветствуя тебя сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с тобой

Надежда, вера и любовь.

Пусть добрый ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей, Андрей, дарит.

Поздравления в прозе с Днем ангела Андрея

Андрей, поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает от неприятных событий и злых людей. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше добра, положительных, верных друзей, любящая семья!

***

Хочу пожелать тебе в этот день, чтобы все, о чем ты мечтаешь в глубине души – сбылось. Чтоб все твои планы стали реальностью! Пусть тебя всегда сопровождают удача и счастье. С днем ангела, Андрей!

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя с днем твоего имени! Желаю тебе быть по жизни настоящим лидером, жить по полной и не отказывать себе в желаниях и мечтах, не откладывать ничего на потом. Желаю тебе любви — крепкой, искренней, сильной. Преданных и верных друзей, умных и интересных коллег, понимающего руководства – хороших людей вокруг. Будь предан своему делу и себе, и пусть у тебя всегда будут силы идти до конца!

***

Андрей, желаю, чтобы в твоей судьбе развязался мешок со счастьем, и каждый день оно сыпалось огромными порциями на твой жизненный путь. И пусть радость и гордость от достигнутых целей всегда превышают израсходованные для их достижения силы и средства.

День ангела Андрея 2022 – поздравления в стихах и прозе / Фото "Житомир online"

Андрей! Желаю тебе, чтобы все в жизни складывалось легко и в соответствии с твоими планами! Не переставай открывать этот мир и его возможности для себя! Всегда будь полон сил и достигай своей цели! Больше улыбок и поводов для радости!

***

В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

В день Андрея ты совершаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и прекрасный. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!

***

В этот особый день я хочу поздравить особого Андрея, который делает этот мир лучше! Пусть тебе всегда улыбается нрав, а жизнь подбрасывает только положительные мгновения. Пусть каждая страница твоей жизни сияет приятными воспоминаниями!

Смс-поздравления с Днем ангела Андрея

Пусть вокруг светлее будет

От твоих помыслов и действий,

И пусть всегда ценят люди

Тебя и дела твои, Андрей.

***

Будь мужественным, радуй своих ближних,

Того, кто рядом, понимай.

И ангел в белой одежде.

Пусть бережет тебя, Андрей!

***

Пусть под крыльями своими

твой ангел хранит тебя,

Дарит только приятные мгновения,

и судьбу добрую пусть пошлет.

***

С Днем ангела Андрюшей я поздравляю!

Счастья, нрава, радости желаю!

Ежедневно тебе везет,

а в карманах наличные шелестит!

Поздравления в стихах, прозе, смс с Днем ангела Андрея / Фото "НВ"

Андрей, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ, но только тех, кто не испортит твою репутацию. Счастья, воодушевления, верных друзей, благополучия, карьерного роста!

***

Андрей с днем ангела тебя я поздравляю! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, но жизнь была такой, как мы все мечтаем!

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Андрей, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель хранит тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни все будет так, как ты захочешь. Достигай своих целей всегда!

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Доброму Ангелу венец, а Вам Андрей крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!