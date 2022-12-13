День ангела Андрея 2022: прекрасные поздравления в стихах, прозе и смс
Сегодня искренние поздравления устремляются к Андреям, ведь каждый год 13 декабря они празднуют свой День ангела. В этот же день в Украине отмечают церковный праздник – День Андрея Первозванного, поэтому в народе было принято называть мальчиков в его честь.
Имя Андрей имеет греческое происхождение и в перевод означает "храбрый" . Поэтому по случаю этого прекрасного праздника предлагаем вам подборку поздравлений в прозе, стихах и смс, пишет 24 канал .
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Поздравления с Днем ангела Андрея в стихах
С именинами, Андрей!
Много счастья, светлых дней,
Здоровье крепкого, изобилия,
В семье – любви и порядка.
Больших побед и успеха,
Больше поводов для смеха,
Верных друзей и хороших идей,
В день ангела желаем Андрею.
***
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
От твоих помыслов и действий,
И пусть всегда ценят люди
Тебя и дела твои, Андрей.
Будь мужественным, радуй своих ближних,
Того, кто рядом, понимай.
И ангел в белой одежде.
Пусть бережет тебя, Андрей!
Со дня рождения до зрелых лет.
Твой Ангел является надежным телохранителем.
Он пожалуйста, он любовь, он мир.
Да будет рядом он всегда, как солнце.
***
С днем ангела тебя поздравляю, Андрей,
Пусть в небе для тебя звезда всегда горит,
К метче чтоб следовал свое смелей,
А близкий о любви пусть говорит.
Тебе желаю век забот не знать,
Пусть небеса от всех тревог укроют,
И только лишь любимых обнимать,
А радости пусть бедам дверь закроют.
Поздравления с Днем ангела Андрея в стихах, прозе и смс / Фото "НВ"
С Днем ангела, Андрей,
Тебя я поздравляю,
Всегда быть под защитой
Я высших сил желаю.
Крылом своим пусть ангел
Укроет от всех бед,
А все печали в жизни
Сойдут пускай на нет.
***
Андрей сегодня именинник!
И пожелать есть важный повод,
Чтоб ты успехами своими
Мог без труда затмить любого!
Пусть ангел крыльями большими
От неурядиц укрывает,
А счастье помнит твоё имя
И очень часто окликает!
***
Приветствуя тебя сегодня,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с тобой
Надежда, вера и любовь.
Пусть добрый ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей, Андрей, дарит.
Поздравления в прозе с Днем ангела Андрея
Андрей, поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает от неприятных событий и злых людей. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше добра, положительных, верных друзей, любящая семья!
***
Хочу пожелать тебе в этот день, чтобы все, о чем ты мечтаешь в глубине души – сбылось. Чтоб все твои планы стали реальностью! Пусть тебя всегда сопровождают удача и счастье. С днем ангела, Андрей!
***
Дорогой Андрей, поздравляю тебя с днем твоего имени! Желаю тебе быть по жизни настоящим лидером, жить по полной и не отказывать себе в желаниях и мечтах, не откладывать ничего на потом. Желаю тебе любви — крепкой, искренней, сильной. Преданных и верных друзей, умных и интересных коллег, понимающего руководства – хороших людей вокруг. Будь предан своему делу и себе, и пусть у тебя всегда будут силы идти до конца!
***
Андрей, желаю, чтобы в твоей судьбе развязался мешок со счастьем, и каждый день оно сыпалось огромными порциями на твой жизненный путь. И пусть радость и гордость от достигнутых целей всегда превышают израсходованные для их достижения силы и средства.
День ангела Андрея 2022 – поздравления в стихах и прозе / Фото "Житомир online"
Андрей! Желаю тебе, чтобы все в жизни складывалось легко и в соответствии с твоими планами! Не переставай открывать этот мир и его возможности для себя! Всегда будь полон сил и достигай своей цели! Больше улыбок и поводов для радости!
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В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
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В день Андрея ты совершаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и прекрасный. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!
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В этот особый день я хочу поздравить особого Андрея, который делает этот мир лучше! Пусть тебе всегда улыбается нрав, а жизнь подбрасывает только положительные мгновения. Пусть каждая страница твоей жизни сияет приятными воспоминаниями!
Смс-поздравления с Днем ангела Андрея
Пусть вокруг светлее будет
От твоих помыслов и действий,
И пусть всегда ценят люди
Тебя и дела твои, Андрей.
***
Будь мужественным, радуй своих ближних,
Того, кто рядом, понимай.
И ангел в белой одежде.
Пусть бережет тебя, Андрей!
***
Пусть под крыльями своими
твой ангел хранит тебя,
Дарит только приятные мгновения,
и судьбу добрую пусть пошлет.
***
С Днем ангела Андрюшей я поздравляю!
Счастья, нрава, радости желаю!
Ежедневно тебе везет,
а в карманах наличные шелестит!
Поздравления в стихах, прозе, смс с Днем ангела Андрея / Фото "НВ"
Андрей, прими от нас поздравления! Желаем тебе всех земных благ, но только тех, кто не испортит твою репутацию. Счастья, воодушевления, верных друзей, благополучия, карьерного роста!
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Андрей с днем ангела тебя я поздравляю! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, но жизнь была такой, как мы все мечтаем!
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Андрей, поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель хранит тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни все будет так, как ты захочешь. Достигай своих целей всегда!
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Доброму Ангелу венец, а Вам Андрей крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!