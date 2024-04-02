4 русифицированных женских имени: как правильно звучат на украинском

Много лет Россия уничтожала украинскую культуру, государство-террорист продолжает это делать и сейчас. К сожалению, российская пропаганда прочно закрепилась в нашем обществе, поэтому от нее нельзя избавиться за один день.

Русский след заметен и в украинских именах, ведь некоторые их формы совсем не свойственны соловьиному языку. Однако у нас есть варианты, которые можно и нужно употреблять вместо русских. Больше об этом расскажет LifeStyle 24.

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Наталя, а не Наташа

В Украине имя Наталья является достаточно популярным. Вместо русской формы Наташа, стоит употреблять другие, которые намного красивее, например, Ната или Наталка. Последнюю, в частности, часто использует популярная украинская актриса Наталья Денисенко, чей муж сейчас защищает Украину на фронте.

С латинского языка имя Наталья переводится как "родная". Однако есть версия, что оно образовалось от словосочетания "Natalis Domini", которое трактуется как "Рождество".

Олена, а не Лєна

Часто к девушкам с именем Олена обращаются Лена или Алена. Однако в украинском языке есть невероятно очаровательные варианты: Оленка, Оленочка, Оленця. Это имя появилось в Древней Греции и ассоциируется с греческим богом солнца Гелиосом, поэтому имеет значение "солнечный свет" или "солнечный луч".

Олена – энергичная, добрая, жизнерадостная и активная девушка. Она любит общаться с людьми, заводить новые знакомства и интересоваться всем, что происходит в мире. Любознательности точно хватает.

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Мария, а не Маша

Украинские родители нередко выбирают для своей дочери имя Мария. Оно имеет большое количество форм, которые можно употреблять: Марічка, Маруся, Марійка, Марусина, а вот Маша лучше не использовать.

Это имя имеет древнееврейские корни и толкуется как "желанная", любимая", "госпожа" или "отвергнутая", "печальная". Среди его известных обладательниц есть украинская телеведущая Мария Ефросинина, украинская художница Мария Приймаченко, украинская актриса Мария Заньковецкая, украинская писательница Мария Матиос.

Катя, а не Катюша

Имя Екатерина – древнегреческого происхождения и означает "непорочная", "чистая". Девушек, которые его имеют, можно называть по-разному: Катя, Катруся, Катеринка, Катря.

Катя растет непоседливой личностью. У нее развито воображение, поэтому любит придумывать различные истории. Достаточно хорошо учится в школе и других учебных заведениях, лучше всего себя проявляет в творчестве, поэтому во взрослом возрасте может выбирать именно такую профессию.