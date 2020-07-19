Чудо природы – розовые озера. Они есть в Австралии, Танзании, Боливии и других странах мира. Но чтобы увидеть розовое озеро совсем необязательно ехать в другую страну! В Украине есть целых пять розовых озер.

24 канал подготовил подборку озер, которые имеют уникальные целебные грязи и необычный цвет. Большинство озер расположены на Херсонщине.

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Розовые озера в Украине

Сиваш

Сиваш – это система, которая состоит из 11 соленых заливов. А совокупная длина – 200 километров.

Соленость Сиваша колеблется от 22% до 87% в северной и южной части соответственно. Количество соли, которая содержится в Сиваше, просто поражает – 200 миллионов тонн!

Система озер Сиваш / Фото: kirillovka.ks.ua

Лемурийское озеро

В Чаплинском районе Херсонской области расположилось лемурийское озеро. В озере можно плавать, а также делать удивительные фото!

Хотя инфраструктуры практически нет, но есть туалеты, душевые кабинки и беседки, где можно спрятаться от палящего солнца.

Лемурийское розовое озеро / Фото: vlasno.info

Геническе озеро

В поселке Приозерное недалеко от Арбатской стрелки расположено Геническе розовое озеро. Еще в середине 19 века здесь добывали ценные бета-каротин соли. Таких шахт всего четыре во всем мире!

Согласно истории, именно отсюда начинался известный Млечный Путь, по которому чумаки возили соль в Украину.

Геническе озеро / Фото: alltravels.com.ua

Озера на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса – это удаленное от цивилизации место, которое привлекает внимание туристов своей необыкновенной природой.

Внимание привлекают много озер, которые будто бы в кратере и окрашены в розовый цвет. Такой оттенок они получили благодаря уникальным микроводорослям-антиоксидантам дуналиелле солоноводной. Это практически единственный живой организм, который способен выжить в таком концентрированном растворе соли!

Озера на Кинбурнской косе / Фото: activetravel.com.ua

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман расположен неподалеку Одессы. Лиман не совсем розовый, но летом из-за жары приобретает розовый оттенок.

Температура воды в летнее время достигает отметки 30 градусов.

Также здесь можно оздоровиться, ведь есть лечебные грязи. Именно ради них многие туристы съезжаются со всех уголков мира.

Розовый лиман в Одесской области / Фото: odessa-life.od.ua

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