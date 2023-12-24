Самые теплые поздравления с Рождеством в прозе и стихах

Первая звезда, извещающая о рождении Иисуса Христа, уже появилась на небе. Так что украинские семьи собрались за большим столом, чтобы отпраздновать Сочельник. А уже завтра, 25 декабря, отметим Рождество.

По случаю Рождества 24 Канал собрал подборку поздравлений в прозе и стихах. Пусть в этот светлый праздник ваши дома наполнят мир и покой. Всего самого лучшего, украинцы!

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Поздравления с Рождеством в стихах

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.



Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Привітаю вас сьогодні

Від душі зі святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.



Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

***

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У Вашій світлиці.

Щоби вам у вашому домі

Усього було доволі!

Хай сиплються гроші

Вам дощем із неба,

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе всегда живет надежда, пусть любовь и вера никогда не покидают! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на крепость и дарила только хорошие сюрпризы.

***

Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество растопит все печали и откроет двери к счастью и великому чуду, пусть судьба избавит от зависти и лести, да будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.

***

В Рождество желаю тебе процветания, мира в доме, гармонии в семье, достатка и благополучия. Пусть жизнь будет хороша к тебе, пусть тебя ждет множество ярких, замечательных событий. Желаю, чтобы на твоем пути встречались только хорошие люди, чтобы каждый новый день доставлял тебе радость, чтобы твое будущее было счастливым.

***

Говорят, что на Рождество случаются настоящие чудеса. Так вот: я хочу тебе пожелать, чтобы твоё заветное желание обязательно сбылось в рождественскую ночь. Чтобы волшебство прикоснулось к тебе и оставило заряд бодрости, неисчерпаемой энергии и безграничного счастья!

***

Поздравляем с Рождеством! Как благое известие о рождении Иисуса когда-то озарило мир, так пусть свет этого великого праздника сегодня озаряет души и наполняет их искренней верой, благодатью, покоем и гармонией.