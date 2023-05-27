Больше не 7 января: когда будем праздновать Рождество в 2024 году по новому календарю

Рождество Христово – это едва ли не самый большой праздник в христианском календаре. Оно означает рождение Исуса Христа. Вопрос о том, изменится ли дата празднования Рождества в 2024 году в соответствии с новым религиозным календарем.

Рождество Христово символизирует рождение Исуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Это один из самых больших праздников в христианстве. Согласно новым религиозным календарем, некоторые праздники будут отмечать в другие дни Повлияют ли церковные нововведения на празднование Рождества в 2024 году – подскажет 24 Канал.

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Когда Рождество в 2024 году

С первого сентября 2023 Православная церковь Украины перейдет на новоюлианский календарь. Соответственно празднование религиозных событий переносится на другие даты. Это касается и Рождества Христова.

Если раньше православные христиане праздновали Рождество 7 января, то теперь дата переносится на 25 декабря. После такой смены православные христиане будут отмечать Рождество вместе с католиками. Отметим, что во многих странах мира уже давно отмечают Рождество именно 25 декабря. Поэтому 7 января 2024 рождественской службы в православных церквях не будет.

История праздника

В Библии упоминается, что архангел Гавриил возвестил Деву Марию, мать Иисуса Христа, что она будет зачата Святым Духом. Впоследствии она отправилась со своим мужем Иосифом в Вифлеем на перепись народонаселения по приказу правителя Августа.



Рождество Христово / Фото Профсоюз работников образования

Когда они прибыли в Вифлеем, они не могли найти место для ночлега, поэтому остановились в конюшне. Там Мария родила Исуса и положила Его в ясли. Согласно библейскому рассказу, в эту ночь с неба появились ангелы, возвестившие пастухам о рождении Спасителя. Пастухи пришли к яслям и поклонились Христу.

Когда родился Спаситель, то на небе появилась Вифлеемская звезда, что извещала миру о рождении Исуса Христа. Отправив своего Сына на землю, Бог-Отец хотел донести людям важность добра, сочувствие и взаимопонимание между людьми