Что запрещено делать в Рождество: запомните эти ограничения
Рождество считается самым большим праздником в году после Пасхи. Поэтому к нему готовятся заранее и постят 40 дней.
Таким образом, верующие пытаются очистить душу и тело перед праздником Рождества Христового. По повествованиям, Христос пришел на землю для того, чтобы искупить грехи людей и спасти человечество. Поэтому люди очень ждут этого дня. А вот что не стоит делать на Рождество – знает 24 Канал.
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Рождество Христово: запреты
В светлый день рождения Иисуса Христа верующие идут в церковь на службу. Это главная традиция праздника. Их обычно происходит три: ночью, утром и днем. После этого верующие собираются семьями за праздничным столом. В этот день разрешается есть все, так что хозяйки делают блюда с добавлением мяса, молока и яиц. Однако есть определенные запреты, о которых не стоит забывать.
- Запрещается гадать, особенно на Рождество, потому что это считается грехом. Лучше помолиться и загадать желание. Тогда есть шанс, что оно сбудется.
В этот большой праздник нельзя делать какие-либо домашние дела. Уборку и стирку нужно сделать до этого. То же касается и вышивания, шитья или иного вида рукоделия.
- 25 декабря лучше не принимать ванну или душ. Надо сделать эту процедуру на другой день.
Рождество Христово нельзя встречать в черном наряде или старом. Должна быть только чистая и аккуратная одежда, желательно – новая.
- Переезжать в другой город или страну во время Рождества не рекомендуется.
- Женщинам лучше в этот день не красить и не подстригать волосы.
- Под строгим запретом на Рождество – убийство животных в любом виде. Даже рыбалка и охота.
- В Рождество нельзя наговаривать на кого-то, делать зло, подлость. Потому что все вернется бумерангом.
- Мусор нужно успеть вынести до праздника.