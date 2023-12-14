Осталось несколько дней: когда украинцы будут праздновать Рождество по новоюлианскому календарю

В этом году рождения Иисуса Христа украинцы будут праздновать по-новому. Дело в том, что 1 сентября 2023 года Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь.

Поэтому уже сейчас в Украине идет Рождественский пост, который начался 15 ноября, а закончится 24 декабря. Его еще называют Филипповским, ведь стартует после дня святого Филиппа. Когда же состоится Рождество по новоюлианскому календарю, расскажет 24 Канал.

Новая дата Когда украинцы будут щедровать в этом году: новая дата

Канун Рождества

В этом году украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. Накануне семьи собираются за большим столом, чтобы отпраздновать Сочельник. Хозяйки готовят 12 постных блюд – столько же, сколько апостолов: кутью, вареники, голубцы, рыбу, грибы, компот, борщ, капусту. Во время трапезы люди вспоминают умерших. Считается, что их души приходят в дом в этот светлый вечер. Поэтому на столе обязательно должны быть еще одна тарелка и ложка.

О рождении Иисуса Христа сообщает первая звезда, которая появляется на небе. Тогда же начинается празднование Рождества. По традиции люди идут колядовать.

Колядники в Украине / Фото "Полтавщина"

Празднование Рождества в Украине

Утром 25 декабря уже не здороваются традиционной фразой "Добрый день". Говорят "Христос родился!", а в ответ слышат - "Славим Его!". На Рождество принято ходить в церковь, молиться, навещать родственников и друзей. По хатам ходят колядники, часто берущие с собой Вифлеемскую звезду. Они желают хозяевам изобилия, здоровья и семейного счастья. Вместо этого колядников угощают сладостями или дают деньги.

По давней традиции на Рождество украинцы также ходят с вертепом – передвижным кукольным театром. В спектаклях люди извещают о рождении Иисуса Христа.