Что нельзя делать на Рождество: основные правила и народные приметы в праздник

7 января в Украине отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. Этот день посвящен дню рождения Иисуса, пришедшему на землю для спасения всего человечества. Как и каждый великий праздник, он имеет свои определенные народные традиции и ограничения.

Рождество ассоциируется с теплом и семейным уютом, а также красивыми рождественскими традициями, придающими особую атмосферу. Вся семья собирается за праздничным столом, где находится 12 блюд, и ожидает первой звезды в небе, напоминающей Вифлеемскую звезду, отмечает 24 канал.

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Что нельзя делать на Рождество

Нельзя в течение дня есть до самого ужина.

Нельзя ссориться и оскорблять друг друга.

После Святого вечера (6 января) нельзя убирать блюда со стола до наступления Рождества.

Нельзя в старой или грязной одежде садиться за праздничный стол.

Нельзя стирать, убирать или заниматься какой-либо тяжелой работой.

Не стоит заниматься рукоделием, вышиванием вязкой или шитьем.

Нельзя отказывать нуждающемуся в помощи.

Нельзя гадать.

Нельзя покидать свой дом.

Нельзя вставать из-за праздничного стола, если вы не попробовали все 12 блюд.

В праздник нельзя переедать.

В канун Рождества в Святый вечер нельзя есть мясо и продукты животного происхождения.

Рождество в Украине – что нельзя делать, основные запреты и приметы / Фото Главком

Рождество 2023 – народные приметы