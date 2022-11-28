Рождественский пост: искренние молитвы на каждый день для укрепления своей веры

С 28 ноября по 6 января в Украине проходит Рождественский пост. Это особенное время подготовки к Рождеству, когда христиане отказываются от чего-либо земного ради небесного. Они смиряют свой дух и тело, чтобы с достоинством встретить рождение Христа, а молитва является неотъемлемой составляющей поста.

При подготовке к Рождеству Христова молитва является важным фактором формирования нашей веры и отношения с Богом. Поскольку Рождественский пост – это прежде всего подготовка и очищение своей души и сердца для величайшего события человечества – рождения Иисуса Христа. В сорокадневный период поста необходимо молиться и читать Библию. Особенно в молитве нужно быть благодарными и смиренными, отмечает 24 канал.

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Рождественский пост – утренние молитвы

Самой главной молитвой во время Рождественского поста считается "Отче наш", ее можно зачитывать в любое время суток. Кроме этого, по правилам поста необходимо трижды в день молиться. Сразу после сна следует приступать к чтению утренней молитвы, а затем можно выполнять свои будничные дела.

Молитва "Отче наш":

Отче наш, что ты на небесах,

да святится имя Твое,

да придет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам сегодня,

и прости нам вины наши,

как и мы прощаем виновникам нашим.

И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава

навеки. Аминь.

***

"Встав со сна, благодарю тебя, Боже, в Святой Троице единственный, который в великой доброте и в безграничной терпении не рассердился на меня, грешного и недостойного, но не погубил меня с моими проступками, а в пребогатом своем мужелюбии вознес меня от сна, чтобы я утренней молитвой прославлял твою силу: Просвети, Владыко, мои духовные глаза, открой мои уста, помоги мне упражняться в твоем законе и понимать твои заповеди. , Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Рождественский пост – молитвы на каждый день / Фото Canva

"Господи, Вседержитель, Боже небесных сил и всякой плоти, живущей на небесах и смиренных на нас созерцаешь, испытываешь сердца и мысли, и то, что есть тайное в человеке, хорошо видишь; ибо ты безначальный и присущий свет, в котором нет ни тени перемены или преображения, Сам, бессмертный Царь, прими наше моление, которое мы в это время скверными своими устами творим, на множество щедрот твоих надеясь, и прости нам прогрешение наши, делом, словом или мыслью, сознательно или бессознательно причиненные нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа, сотворив нас храмом Честного и Святого Духа Твоего, дари нам, чтобы мы в бодрости сердца и трезвости ума прожили всю ночь этой жизни, ожидая пришествия светлого и явленного дня единородного твоего Сына, Господа Бога и нашего, Иисуса Христа, когда он со славой, Судья всех, придет, чтобы воздать каждому по его делам. скамьи, где неумолкающий голос торжествующих и неописуемое наслаждение осматривающих необъятную доброту лица твоего, ибо ты еси истинный свет, освещающий и освящающий все, и тебя воспевает все сотворение на веки. Аминь."

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"Господи, ты, что из великой своей милости и щедрот твоих дал мне, рабу твоему, прошедшее время ночи этой пребывать без напасти от всякого зла и противника. Ты сам, Владыка, Сотворителю всего, сподоби меня истинным твоим светом и просвещенным сердцем творить твою, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

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"Благословляем тебя, небесный Боже и Господи милости, за то, что проявляешь на нас постоянно множество великих, недостижимых, славных и странных дел своих; что дал нам сон в поддержку нашей немощи и отдых от труда обессиленного тела. Благодарим тебя, что не погубил". нас с беззакониями нашими, а из привычного твоего человеколюбия поднял нас из сна, чтобы восхвалять власть твою, поэтому молим твое безмерное благо: просвети наши мысли, подведи глаза и разум наш от тяжкого сна лености, открой наши уста, наполни их хвалою. мы могли непоколебимо признавать и прославлять тебя, безначального Отца, с единородным твоим Сыном, и пресвятым, благим, и животворящим твоим Духом, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Рождественский пост – молитвы вечерние

Перед сном следует поблагодарить Бога за прожитый день, попросить прощения за неправильные поступки и попросить Божьей милости и поддержки на следующий день.

"Вечный и милостивый Боже, прости мне грехи, сотворенные мною делом, речью или мыслью. Дай, Господи, смирение моей души и избавь от всякой скверны. Пошли мне, Господи, в ночи спокойный сон, чтобы утром я снова стал пресвятому Твоему имени. Избавь меня, Господи, от суеты и злых помыслов. Вся сила и Слава Тебе, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

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"Господи Боже наш, в Которого мы веруем и чье имя больше всякого имени призываем, подай нам, что отходим ко сну, облегчение для души и тела и охрани нас от всякого видения и темной страсти; прекрати страстное желание, погаси пламя" я телесного возбуждения, подай нам смиренно пожить в слове и деле, чтобы, приняв добродетельную жизнь, не избавиться нам от обещанного Твоего блага, ибо Ты благословен Ты во веки.

Молитвы на время Рождественского поста / Фото Unsplash

Вседержитель, Слово Отче, сам Всесвятый Иисусе Христе. По великому милосердию своему никогда не покидай меня, раба твоего, но всегда во мне пребывай. Иисус, добрый Пастырю овец своих, не отдай меня на жертву змеиному и не оставь меня для того, чтобы сатана соблазнял меня, потому что семя зла во мне есть. Ты же, Господи, достоин поклонения, Царю святой, Иисусе Христе, во сне меня охрани Светом, никогда не меркнущим – Духом Твоим Святым, освятившим им учеников своих. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение свое на ложе моем и просвети ум мой светом разумения святого Евангелия твоего, душу – любовью креста твоего, сердце – чистотою слов твоих, тело мое – твоими страстями, мысль мою – твоим смирением охраны; и подведи меня в удобное время, чтобы славить Тебя. Ибо прославлен ты с безначальным твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь."

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"Господи, Царь Небесный, Утешителю, Душе Истины! Взгляни на меня и помилуй меня, грешного раба твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все, чем согрешил я сегодня, как человек, даже и не как человек, а хуже скота, свободны мои грехи и несвободны, известны и неизвестны, что из-за молодости или из-за недоброй науки, или из-за дерзости или малодушия произошли.

Может, именем Твоим я клялся, или мыслью кого погудел, или обидел, или огорчил; или из гнева клевета на кого привела, или прогневалась, или огорчила кого, или ложь говорил, или не вовремя спала, или когда нищий меня приходил – я ему не помог; или осудил брата моего; или обманул; или презирал его; или, когда молился, то мыслью о земном заботился; или что распутное подумал; или объелся; или опился; или по мере смеялся; или на чужое позавидовал; или что-то ненужное сказал; или над грехом брата моего посмеялся; или помолиться забыл; и другие мои бесчисленные грехи, которых я не помню, потому что все это, и еще больше, я совершил.

Помилуй меня, Творче мой и Владыка, бедного и недостойного раба Твоего, и отпусти, и прости мне, как Милосердный и Мужественный, чтобы в покое лег и уснул, и отдохнул я, грешный и нищий, и чтобы поклонился и воспел, и прославил пречестное имя Твое с Отцом и Единородным Его Сыном ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Псалмы

Псалом 91 – "Бог – вечное пристанище людей":

Живущий под защитой Всевышнего,

в тени Всемогущего будет жить.

Пусть он скажет Господу:

«Ты – мое убежище, моя твердыня, мой Бог, Я буду возлагать на Него надежду»,

Он избавит тебя от ловушки охотника

и от пагубного слова.

Своим крылом Он Тебя оттенит, ты спрятаешься под Его крылья:

Его истина – щит и оружие.

Ты не испугаешься ночного ужаса,

ни стрелы, летящие днем,

Нет чумы, подкрадывающейся в темноте,

нет эпидемии, сеющей смерть в полдень.

Со стороны от тебя упадет тысяча, –

десять тысяч вправо от тебя, но к тебе не приблизится.

Только своими глазами будешь смотреть, –

и увидишь возмездие грешникам.

Ты ведь, Господи, мое убежище.

Всевышнего ты сделал своим пристанищем.

Не найдет зло на тебя,

и безвременье не приблизится к твоему шатру.

Ведь своим Ангелам прикажет о тебе,

чтобы хранили тебя на всех твоих дорогах.

Они на руках тебя будут носить,

чтобы ты не споткнулся о камень своей ногой.

На львов и змеев наступишь, –

ты потопчешь львят и чудовища!

Он же пришел ко Мне, и Я дам ему спасение.

Прославлю его, потому что познал Мое имя.

Он призовет ко Мне, и Я отзовусь к нему;

Я с ним в беде, – Я его освобожу и прославлю.

Я насыщу его долгим возрастом

и покажу ему свое спасение!

***

Псалом 1 – "Два дороги":

Блаженный человек,

который не ходит за советом нечестивых,

Не становится на дорогу грешных

и в конгрегации насмешников не заседает,

Но в законе Господнем его желания;

и он размышляет день и ночь над Его законом.

Он будет, как дерево, посаженное над водными потоками,

которое даст свой плод в свое время;

И листья его не увянуты,

и все, что он сделает, будет удачным.

Не так безбожны, не так!

Они – как мякина, которую ветер развевает.

Потому-то и не встанут на суде безбожные,

ни грешники на праведном совете.

Ведь Господь знает праведных путь,

а путь нечестивых погибнет.

Рождественский пост – искренние молитвы к Богу / Фото Canva

Псалом 8 – "Прославление Бога":

Господи, наш Боже! Какое на всей земле имя Твое велико!

Подними свыше небеса свою славу.

Из уст младенцев и сущих, Ты совершил хвалу против своих супостатов,

чтобы уничтожить врага и мятежного.

Когда я взгляну на Твои небеса – рук Твоих дело,

в луну и звезды, основанные Тобою, –

Кто такой человек, что помнишь о нем,

или человеческий сын, что наведываешься к нему?

Ты сделал ее немногим меньше Ангелов, Ты увенчал ее славой и честью.

Ты дал ему власть над руками своих дел.

Все покорил ему под ноги:

повинуются ему быки и овцы, а также полевые животные,

Птицы небесные, морские рыбы,

носимые глубинами морскими.

Господи, наш Боже!

Какое на всей земле имя Твое велико!

***

Псалом 23 – "Господь мой Пастырь"

Господь – мой Пастырь. У меня не будет недостатка.

На зеленых лугах Он дает мне отдохнуть,

Ведет меня на тихие воды

мою душу Он обновляет,

Ведет меня праведности по тропинкам

ради имени своего.

Когда я пойду даже по долине смертной тени,

зла не испугаюсь, ибо Ты со мною.

Твой жезл и Твой посох –

они меня утешают.

Передо мной трапезу Ты готовишь

напротив тех, которые меня притесняют.

Ты смазал мою голову маслом,

переливается моя чаша.

Итак во все дни жизни моей

доброта и милосердие сопровождать меня будут,

И я на долгие дни поселюсь.

, самое главное во время прохождения Рождественского поста – это ваша цель и помыслы вашего сердца. Старайтесь больше сосредотачиваться на Боге и Библии.