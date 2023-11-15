15 ноября – начало Рождественского поста: какой сегодня праздник и что запрещено делать
15 ноября церковь чтит память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Они считаются покровителями счастливой семьи и брака.
Также сегодня отмечают Международный день находящихся в заключении писателей. Больше об этих праздниках, читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти святых Гурия, Самона и Авива
Гурий и Самон были родными братьями. Когда людей начали преследовать за христианскую веру, они уехали подальше от своего города. Время от времени братья возвращались, читали проповеди и пытались обратить в христианство язычников. За это их отправили в темницу. Там долго мучили, а потом отрубили головы.
Через 16 лет, в тот же день, пострадал и мученик Авив. Он также ходил по городу и убеждал христиан не отрекаться от веры. За это его сожгли на глазах у матери. Вскоре в городе был построен храм, где похоронены тела всех трех исповедников.
Также сегодня начинается Рождественский пост, который длится 40 дней Верующие ограничивают свое питание и проводят время в молитве, чтобы стать ближе к Богу.
Что нельзя делать сегодня
- Запрещается есть молочные продукты, яйца и мясо. Поскольку начинается Рождественский пост.
- Нельзя устраивать громкие празднества и гуляния.
- Не стоит отказывать нуждающимся в помощи.
- Запрещено сплетничать и упоминать прежние образы.
Народные приметы на этот день
- Если выпадет много снега, урожай будет хорошим.
- Если лошади громко ржут – это хороший знак.
- Если в этот день сильный ветер, то такая погода будет к Дню Святого Николая.
Что празднуют в мире
Каждый год 15 ноября в мире отмечают Международный день находящихся в заключении писателей. Его основал Комитет писателей в тюрьмах Международного ПЭН-клуба в 1981 году. Этот день посвящается тем, кто расплачивается за свое инакомыслие и свободу слова. Каждый год люди, считающие осуждение писателей за их творчество несправедливым, объединяют и говорят об этом.