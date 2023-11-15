15 ноября – начало Рождественского поста: какой сегодня праздник и что запрещено делать

15 ноября церковь чтит память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Они считаются покровителями счастливой семьи и брака.

Также сегодня отмечают Международный день находящихся в заключении писателей. Больше об этих праздниках, читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти святых Гурия, Самона и Авива

Гурий и Самон были родными братьями. Когда людей начали преследовать за христианскую веру, они уехали подальше от своего города. Время от времени братья возвращались, читали проповеди и пытались обратить в христианство язычников. За это их отправили в темницу. Там долго мучили, а потом отрубили головы.

Через 16 лет, в тот же день, пострадал и мученик Авив. Он также ходил по городу и убеждал христиан не отрекаться от веры. За это его сожгли на глазах у матери. Вскоре в городе был построен храм, где похоронены тела всех трех исповедников.

Также сегодня начинается Рождественский пост, который длится 40 дней Верующие ограничивают свое питание и проводят время в молитве, чтобы стать ближе к Богу.

Рождественский пост 2023 / Фото "Зеркало недели"

Что нельзя делать сегодня

Запрещается есть молочные продукты, яйца и мясо. Поскольку начинается Рождественский пост.

Нельзя устраивать громкие празднества и гуляния.

Не стоит отказывать нуждающимся в помощи.

Запрещено сплетничать и упоминать прежние образы.

Народные приметы на этот день

Если выпадет много снега, урожай будет хорошим.

Если лошади громко ржут – это хороший знак.

Если в этот день сильный ветер, то такая погода будет к Дню Святого Николая.

Что празднуют в мире

Каждый год 15 ноября в мире отмечают Международный день находящихся в заключении писателей. Его основал Комитет писателей в тюрьмах Международного ПЭН-клуба в 1981 году. Этот день посвящается тем, кто расплачивается за свое инакомыслие и свободу слова. Каждый год люди, считающие осуждение писателей за их творчество несправедливым, объединяют и говорят об этом.