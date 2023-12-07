Это традиционное изделие, которое изготавливали из соломы в Украине к Рождеству и Новому году. Рождественского паука делали из соломенных трубочек в форме ромба. Какое значение имеет такое украшение – знает 24 Канал.

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Что такое рождественские пауки: значение

По народным верованиям рождественский паук был оберегом в доме. Его подвешивали к потолку в центре дома на волоске с хвоста коня. Считалось, что такие пауки пугают злых духов и очищают негативную энергетику в доме. Циркуляция воздуха от входной двери и печи помогала этим украшениям двигаться в разные стороны.

Иногда люди ставили под изделие свечу. Это также помогало украшению крутиться, а еще на стенах появлялись тени. Люди верили, что таким образом на праздники в дом приходят души умерших родственников. Тогда очень придавали значение тому, в какую сторону будет двигаться украшение: если в левую – урожая не будет, в правую – плодов на огороде и в саду будет много. Если паук не двигался, это символизировало что-то нехорошее.

Считалось, что пауки перетягивают на себя весь негатив и невзгоды. Если кто-то в семье болел или не мог забеременеть из женщин, то они определенное время стояли под этим украшением.

В народе было принято не снимать соломенных пауков, а оставлять до следующих рождественско-новогодних праздников. Люди верили, что таким образом "пауки" будут защищать дом от злых духов в течение всего года. В Украине наибольшую популярность такие украшения имели именно в Полесье. Там очень часто изготовляли и верили в силу рождественских пауков.