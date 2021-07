Боже, храни царя: российская группа нарвалась на "Путин ху*ло" на Atlas Weekend – видео

Фестиваль Atlas Weekend в этом году, как никогда, изобилует скандалами. Солист российской рок-группы Wildways после завершения выступления сказал фразу "Боже, храни царя" и ответ получил мгновенную реакцию от украинцев.

Не долго думая, слушатели под сценой Atlas Weekend начали петь известную песню "Путин ху*ло", но исполнители из группы Wildways решили это проигнорировать. Они поблагодарили гостей за то, что пришли их послушать и сказали, что соскучились по выступлениям.

Видео, как солист коллектива Анатолий Борисов говорит скандальную фразу, намекая на президента России Путина, а также реакцию слушателей, опубликовала в ютубе Валерия Куценко.

Что известно о группе Wildways? Коллектив был основан в 2009 году в российском Брянске. Первоначально название группы было как Sarah Where Is My Tea, но в 2014 году музыканты стали Wildways и с тех пор создали 8 музыкальных альбомов и 14 синглов. Чаще всего в своих песнях они поднимают темы влюбленности, зависимостей, одиночества и ненависти. В основном коллектив выступает в России и странах СНГ. Кроме украинского Atlas Weekend, их пригласили еще на фестиваль "Файне місто" в Тернополе.

