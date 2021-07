Боже, бережи царя: російський гурт нарвався на "Путін ху*ло" на Atlas Weekend – відео

Фестиваль Atlas Weekend цьогоріч, як ніколи, рясніє скандалами. Соліст російського рок-гурту Wildways після завершення виступу промовив фразу "Боже, бережи царя" і відповідь отримав миттєву реакцію від українців.

Не довго думаючи, слухачі під сценою Atlas Weekend почали співати відому пісню "Путін ху*ло", але виконавці з гурту Wildways вирішили це проігнорувати. Вони подякували гостям за те, що прийшли їх послухати і сказали, шо сумували за виступами.

Відео, як соліст колективу Анатолій Борисов каже скандальну фразу, натякаючи на президента Росії Путіна, а також реакцію слухачів, опублікувала у ютубі Валерія Куценко.

Що відомо про гурт Wildways? Колектив був заснований у 2009 році у російському Брянську. Спочатку назва гурту була як Sarah Where Is My Tea, але у 2014 році музиканти стали Wildways і відтоді створили 8 музичних альбомів та 14 синглів. Найчастіше у своїх піснях вони піднімають теми закоханості, залежностей, самотності та ненависті. Здебільшого колектив виступає у Росії та в країнах СНД. Окрім українського Atlas Weekend, їх запросили ще на фестиваль "Файне місто" у Тернополі.

