Голландская модель Роми Стрейд ожидала первенца больше всего на свете, ведь после неутешительных новостей о вероятном бесплодии она все же смогла забеременеть. Сейчас малышу всего 10 дней, однако женщина решила вспомнить, как менялось ее тело во время ожидания дочери.

25-летняя звезда бренда Victoria's Secret всегда имела стройные и даже несколько худощавые формы тела. Из-за чрезмерного увлечение диетами и работой у нее был риск совсем не стать матерью. Постоянный стресс повлиял не репродуктивную систему, поэтому беременность после диагноза "поликистоз" для Роми Стрейд стала настоящим чудом.

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О беременности звезда сообщила в конце мая, а впоследствии обнародовала новость, что у нее с мужем Лаурэнсом родится доченька. Стрейд на протяжении последних пол года часто публиковала обольстительные фото в белье, не забывая о работе, однако новые фото вызвали не меньший интерес. Дело в том, что на них Роми позирует в одном и том же образе – бюстгальтере и черных лосинах – и демонстрирует, как меняется ее тело с каждым триместром беременности. На последнем снимке счастливая мамочка уже обнимает свою крошечную дочку.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Пока Роми Стрейд наслаждается первыми днями материнства и не спешит возвращаться к работе или демонстрировать свое тело после родов.