Вызывают восхищение: 6 редких украинских имен для мужчин

Многие люди ищут имена, которые не распространены или встречаются не часто. Это позволяет получить ощущение уникальности.

Некоторые малоупотребительные имена имеют глубокие культурные или исторические корни. Они в основном связаны с литературой, народными традициями или историческими личностями. Какие мужские имена украинского происхождения малоупотребляемые – расскажет 24 Канал.

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Малоупотребляемые мужские имена: список

Гордый имеет несколько версий происхождения. По первой – от крестьянина, ставшего царем Фригии – древнего государства в Азии. Его значение – "царь", "повелитель", "хозяин". Впрочем, существует мнение, что это славянское имя, что в переводе - "гордый". Третий вариант предполагает, что оно сформировалось от греческого имени Горгий, что означает "грозный", "быстрый".

Радослав – мужское имя, производное от славян. Имеет две основы: "совет" и "слав". То есть означает "радоваться славе" или "советовать или содействовать славе". Популярной женской формой имени Радослава.

Святогор – происходит из восточнославянской мифологии. В былинном эпосе так звали богатыря, жившего в горах. Их называли Святыми. Этот богатырь имел огромную силу, но не находил, где ее использовать. Так что по легенде, так и остался одиноким на всю жизнь.

Иаков – украинское мужское, созданное на основе Библии. Ведь Иаков был одним из трех предков-патриархов периода формирования завещания между Богом и народом. Само имя древнееврейского происхождения, переводимое как "пятое".

Желаемый – мужское имя, происходящее еще со времен Киевской Руси. Трактуется как "желанный", "милый", или "желанный ребенок". Женской формой имени является Бажен.

Цвет – довольно редкое имя, которое в наше время не слышно. Но оно – украинское, образованное от слова "цвет". В древности им называли мальчиков, родившихся в цвете (современный – апрель).