Как теперь называют детей в Киеве и области: неожиданные имена
17 июля 2023, 10:05Читати новину українською
Источник:"Вечерний Киев"
Лучше всего – в выборе имени опираться на собственные предпочтения и вкусы. Однако важно, чтобы это имя подходило к фамилии и отчеству.
Уже многие годы наиболее популярными именами являются София, Мария, Марк и Артем. Также оказали большое влияние на выбор имен для новорожденных исторические события. Узнайте, как еще называют детей в 2023 году в Киеве и области.
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Имена в Киеве в 2023 году
В течение 6 месяцев этого года чаще всего называли детей так:
- женские: София, Мария, Соломия, Ева,
- мужские: Максим, Марк, Тимофей, Александр, Артем
Вместо этого редкоупотребляемыми именами в Киеве являются:
- для девочек: Паулина, Маричка, Орияна, Павлина, Евдокия, Клара, Арина, Весна, Ведана, Дана, Афина, Астрид, Василиса, Иванна, Звонка-ия, Сахара, Октавия, Маркиза Ульяна, Огнена, Ария, Стефа, Афина-Пенелопа Раиса, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властилина;
- для мальчиков: Зореслав, Леслав, Северин, Янислав, Ярема, Марьян, Терентий, Нестор, Леонтий, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф Максим, Корней, Елизар, Будимир, Вир, Симен, Маркиян, Гаврило, Ярило, Эней, Корвин, Серафим, Марк, Семен.
Имена в Киевской области в 2023 году
- Популярными женскими именами за первые 6 месяцев текущего года есть Дарья, Карина, Мария, Милана, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Оливия;
- Для ребят выбирают также совершенно разные имя. В частности, Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Александр, Назар, Дмитрий.
Есть такие имена, которые дают своим детям не часто. Их редко используют, так что можете к ним присмотреться.
- женские: Алисе, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Элуна, Вирсавия;
- мужские: Рейан, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Фаддей.