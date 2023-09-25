6 редких имен для мальчиков, которые красиво звучат

Если вы сейчас находитесь в ожидании младенца-мальчика, то, вероятно, ищете ему имя. Мы можем облегчить выбор.

Если такие варианты как Андрей, Николай, Петр или Василий вам не нравятся, то есть нечто особенное. Можно попробывать назвать ребенка нестандартно. Есть несколько таких имён для мальчиков.

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Редкие красивые имена для мальчиков: список

Дамир – популярное имя в некоторых южнославянских языках и Центральной Азии. Первая версия предполагает, что Дамир – сокращенный вариант имени Далимира. Говорят, что славяне получили его от кочевников. Сначала в него входило 2 слова: "дал" и "имир" ("великий"), что означало "подарок великого". Впоследствии вторую часть превратили в "мир", то есть, имя приобрело значение "дающий мир".

Вторая версия свидетельствует, что имя происходит от арабов. В украинском звучит как "честный, добросовестный".

Родион – необычное имя греческого происхождения от слова "родеос". Имеет значение "розовый". Есть еще такое мнение, что имя означает "житель острова Родос" от названия одноименного острова в Греции. Попало в Киевскую Русь по церковнославянскому языку, раньше так часто называли священников.

Серафим – это довольно редкое имя, которое не часто услышишь на территории Украины. Возникло из латыни, еще во времена существования Римской империи. В Священном Писании шестикрылых ангелов называли "серафимами". Из иврита оно трактуется как "огненный".

Тимур – красивое имя, которое на тюркском и монгольском языке трактуют как железо. Кстати, в осетинском языке существует такая интересная версия имени, как Таймураз. Означает "осетин", "железный алан".

Камиль – можете услышать впервые. Оно возникло от латинской фамилии Камиллус, образовавшейся от слова "camillus". Имеет толкование "юноша на службе у богачей".

Марк – сформировалось от латинского слова Marcus, имеющего значение "молоток". Существует мнение, что имя происходит от бога войны, покровителя стада и людей Марса.