Украинская актриса любит готовить вкусные и необычные блюда, поэтому часто публикует интересные рецепты. Знаменитость поделилась с поклонниками рецептом лососевого супа.

В программе "Вкус дня" на телеканале "Киев" Ольга Сумская приготовила вкусное первое блюдо. Соответствующий рецепт знаменитость разместила на своей личной странице в инстаграме.

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Подписчики актрисы, которые любят проводить время на кухне за приготовлением вкусных блюд, могут найти немало интересных и оригинальных блюд именно по рецепту Ольги Сумской.

Рецепт приготовления супа-пюре из лосося

Отварите 5-7 минут филе лосося. В отдельной кастрюле обжарьте на сливочном масле с добавлением оливкового масла лук, морковь, помидоры. Выложите рыбу на тарелку и разберите на куски, а рыбный бульон залейте к поджаренным овощам. Поставьте варить нарезанный картофель. Варите 15 минут, снимайте с огня и взбейте блендером. К овощам и картофелю добавьте отварные куски лосося, посолите, поперчите и украсьте зеленью.

Ольга Сумская также добавила, что суп-пюре можно варить без картофеля и обжарки. По ее словам, так будет еще вкуснее.

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