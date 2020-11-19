Рецепт дня: суп-пюре из лосося от Ольги Сумской
Украинская актриса любит готовить вкусные и необычные блюда, поэтому часто публикует интересные рецепты. Знаменитость поделилась с поклонниками рецептом лососевого супа.
В программе "Вкус дня" на телеканале "Киев" Ольга Сумская приготовила вкусное первое блюдо. Соответствующий рецепт знаменитость разместила на своей личной странице в инстаграме.
Смотрите также Где позавтракать в Одессе: подборка атмосферных заведений
Подписчики актрисы, которые любят проводить время на кухне за приготовлением вкусных блюд, могут найти немало интересных и оригинальных блюд именно по рецепту Ольги Сумской.
Рецепт приготовления супа-пюре из лосося
- Отварите 5-7 минут филе лосося.
- В отдельной кастрюле обжарьте на сливочном масле с добавлением оливкового масла лук, морковь, помидоры.
- Выложите рыбу на тарелку и разберите на куски, а рыбный бульон залейте к поджаренным овощам.
- Поставьте варить нарезанный картофель. Варите 15 минут, снимайте с огня и взбейте блендером.
- К овощам и картофелю добавьте отварные куски лосося, посолите, поперчите и украсьте зеленью.
Ольга Сумская также добавила, что суп-пюре можно варить без картофеля и обжарки. По ее словам, так будет еще вкуснее.
Чтобы увидеть больше, листайте вправо:
Поделиться новостью