Разве у нас сейчас война, – Kyivstoner вляпался в скандал из-за россиян
Источник:STERNENKO
Украинский видеоблогер Kyivstoner попал в скандал из-за ролика с россиянами. В нем рэпер шепотом скандировал "Россия, Россия!". Происходило это все в Киеве.
Kyivstoner "не знал", что в Украине война
Украинский видеоблогер снял в Киеве возмутительное видео с россиянами из Челябинска. На это обратил внимание активист Сергей Стерненко.
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На вопрос к Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, о том, что его делает счастливым, тот ответил: "Разве можно быть несчастливым человеком?". После этого рэпер поднял руки вверх и шепотом произнес "Россия, Россия". Все это сопровождается сильным смехом. Россиянам такие высказывания сильно понравились.
То, что он пытался прокричать, меня не удивило. Kyivstoner давно и последовательно поддерживает Россию и не видит в этом абсолютно ничего плохого. Удивило то, что он это сделал прямо в сердце Киева,
– заявил Стерненко.
Кстати, впоследствии в переписке видеоблогер пожаловался, что скандировать "Россия" – не преступление. На замечание о том, что в Украине война с Россией, тот удивился: "Подожди. Война? У нас сейчас война? Во Львове война?".
Kyivstoner сделал вид, что не знает о том, что в Украине война / Фото Сергея Стерненко