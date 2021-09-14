Разве у нас сейчас война, – Kyivstoner вляпался в скандал из-за россиян

Украинский видеоблогер Kyivstoner попал в скандал из-за ролика с россиянами. В нем рэпер шепотом скандировал "Россия, Россия!". Происходило это все в Киеве.

Kyivstoner "не знал", что в Украине война

Украинский видеоблогер снял в Киеве возмутительное видео с россиянами из Челябинска. На это обратил внимание активист Сергей Стерненко.

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На вопрос к Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, о том, что его делает счастливым, тот ответил: "Разве можно быть несчастливым человеком?". После этого рэпер поднял руки вверх и шепотом произнес "Россия, Россия". Все это сопровождается сильным смехом. Россиянам такие высказывания сильно понравились.

То, что он пытался прокричать, меня не удивило. Kyivstoner давно и последовательно поддерживает Россию и не видит в этом абсолютно ничего плохого. Удивило то, что он это сделал прямо в сердце Киева,

– заявил Стерненко.

Кстати, впоследствии в переписке видеоблогер пожаловался, что скандировать "Россия" – не преступление. На замечание о том, что в Украине война с Россией, тот удивился: "Подожди. Война? У нас сейчас война? Во Львове война?".



Kyivstoner сделал вид, что не знает о том, что в Украине война / Фото Сергея Стерненко