Как размножить розы из веточки: найден самый легкий способ

Самый популярный способ размножения роз – это черенкование. Оно предполагает разделение растения и дальнейшую посадку.

Срезанными веточками можно размножать растения летом, осенью и весной. В летнее время чаще всего срезают черенки с кустов роз, а осенью – когда проводят обрезки саженцев на зиму. Что еще нужно знать о размножении роз?

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Как правильно размножать розы

Выбирать для размножения нужно побеги, которые выросли в этом году с хорошо развитыми почками. Зрелые побеги легко узнать: они отцвели. Еще один лайфхак – на стебле легко обламываться шипы. Одну или несколько длинных ветвей следует разделить на несколько частей с 2-3 почками.



Черенок розы / Фото с ютуба

Первый и косой срез делаем над почкой 2 сантиметра, а косой срез – снизу, под почкой. Любые срезы производим стерильным инструментом, в частности ножом или секатором. Листья из побега надо обрезать или очень укоротить. Тогда можно сажать.

Как сажать черенки

Земля для того, чтобы розы размножились, должно быть легкой, чтобы проникал воздух. Поэтому преимущественно берут дерновую и листовую почву с примесями песка в соотношении 2:1:1. Сверху можно еще досыпать немного речного песка. Это поможет появиться корням на нижнем срезе черенка.

Ветви роз нужно запихнуть вглубь на 1,5-2 сантиметра. Землю у живца следует уплотнить, чтобы не было воздушных карманов, потому что от этого может начаться гниение. Ветви нужно сажать с расстоянием в 7-8 сантиметров, а между рядами оставляют 8-10 сантиметров.

Каждую ветку следует прикрыть пакетом или банкой. В течение лета розы регулярно подливают. Впрочем, заливать тоже не стоит, чтобы не гнили.