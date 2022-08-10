Правда или миф: действительно ли волосы растут быстрее, если их подстригать
Источник:Byrdie
Когда нет сил ожидать, что волосы отрастут и станут длинными, многие пытаются стимулировать его рост искусственным путем – маслами, массажами и подстриганием кончиков. Действительно ли регулярная стрижка помогает ускорить рост волос – рассказали эксперты.
Денди Энгельман, сертифицированная косметолог-дерматолог, хирург Мооса из клиники Шафер в Нью-Йорке, и Лэйси Редвей, глобальная стилистка Unilever и знаменитая парикмахерша, рассказали, действительно ли стрижка приносит пользу волосам и стимулирует его рост.
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Побуждает ли стрижка расти волосы быстрее
Несмотря на распространенный стереотип, что стрижка кончиков может стимулировать рост волос и ускорить получение желаемой длины, эксперты однозначно заявляют – стрижка никак не влияет на скорость роста волос.
Волосы растут из кожи головы, поэтому подстригание отмерших, поврежденных кончиков волос не имеет прямого влияния на рост волос,
– объяснила Денди Энгельман.
При этом, отмечает эксперт, во время стрижки волосы теряют отмершие и иссеченные кончики, что делает его здоровым и предотвращает дальнейшее расщепление кончиков.
Влияет ли стрижка на рост волос / Фото Unsplash
Какие преимущества имеет регулярная стрижка
Кроме эстетических соображений, регулярное подстригание помогает набрать длину без потерь и поврежденных волос.
По словам Лэйси Редвей, обычная стрижка поможет укрепить волосы и получить более сильные пряди – все потому, что волосы меньше ломаются, и не приходится терять отмершую длину.
Устраняя поврежденные или мертвые кончики, это также помогает вашим волосам выглядеть лучше и гуще,
– заявила она.
Влияет ли стрижка на рост волос / Фото Unsplash
Как часто нужно подстригать волосы
Чтобы сохранить свою длину и иметь ухоженные волосы, подстригать волосы нужно раз в несколько месяцев.
Если вы хотите сохранить длину волос, вам следует подстригать каждые 3-4 месяца. Если же вы хотите отрастить волосы, подождите пять-шесть месяцев между стрижками,
– порекомендовала доктор Энгельман.
Влияет ли стрижка на рост волос / Фото Unsplash