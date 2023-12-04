Это растение эффективно очищает воздух в квартире: обязательно приобретите его домой

Важно, чтобы дома был чистый воздух. Ведь тогда проблем со здоровьем становится меньше. В частности, снижается риск получения болезней дыхательной системы.

Существует несколько растений, которые помогают укрепить самочувствие. Потому их хорошо покупать в дом. Специалисты также рассказали, какое растение наиболее эффективно очищает воздух от вредных веществ.

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Какое растение хорошо очищает воздух

Эксперты говорят, что это трава Штернберга. Она имеет ярко-зеленые листья, которые красиво украшают дом. Однако их наибольшая ценность – это удаление бактерий и пыли из воздуха. Растение убивает ацетон, аммиак, бензол, формальдегид и тяжелые металлы. Эти вещества очень токсичны для организма человека.

Трава Штернберга также неприхотлива в уходе. Температура воздуха должна составлять 15-20 градусов. Эксперты советуют поливать растение каждые 2-3 дня летом, а зимой – раз в неделю. Используйте воду, которая не содержит хлор и фтор. А почва подойдет универсальная – та, которая предназначена для горшечных растений.

Важно не держать траву Штернберга у батарей и других источников тепла. Иначе листья пересушатся.

Особенно рекомендуют покупать это растение людям, которые живут в больших городах. Ведь там много автомобилей и предприятий, которые загрязняют воздух. Благодаря полезным свойствам травы Штернберга, у вас улучшится самочувствие и сон.