Как и когда сажать кабачки на рассаду: советы, которыми нельзя пренебрегать

Кабачки – это урожайная овощная культура, которая имеет множество сортов и используется во многих блюдах. Если вы хотите получить богатый урожай, то следует знать, когда и как сажать кабачки на рассаду.

Время посадки кабачков на рассаду зависит от того, когда вы планируете их высаживать в грунт. Обычно это делают за 3 – 4 недели до пересадки на грядки, когда земля прогревается до 15 градусов тепла.

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Кабачки имеют короткий период вегетации, поэтому лучшее время для этого – конец апреля или начало мая. Если погода не позволяет сажать рассаду, можно отложить посадку на несколько дней, но не больше. В материале 24 Канала узнайте, как и когда лучше сажать кабачки на рассаду, чтобы получить хороший урожай.

Как и когда сажать кабачки на рассаду: советы

Подготовьте плодородную почву

Прежде чем сажать кабачки, нужно приготовить горшки или контейнеры для рассады. Они должны быть просторными, чтобы корни могли развиваться без помех. Лучше выбрать глиняные горшки с отверстиями на дне дренажа.

Выберите качественные семена

Для рассады нужно выбрать здоровые семена, не имеющие признаков повреждения или гнили. Их можно обработать специальным раствором для дезинфекции. После этого семена можно замочить на 12-24 часа в воде для лучшего прорастания.

Подготовьте подстилку для посадки на рассаду

Для рассады кабачков в горшки нужно подготовить подстилку. Затем семена рассевают по поверхности на расстоянии 3 – 4 см друг от друга и присыпают тонким слоем земли. Рассаду нужно сделать влажной и покрыть плёнкой или стеклом, создав таким образом идеальные условия для прорастания семян.

Как садить кабачки на рассаду / Pinterest

Не забывайте ухаживать за рассадой

Рассаду кабачков необходимо хранить при температуре +20 – +25 градусов и регулярно увлажнять. После появления первых настоящих листьев рассаду можно подкармливать комплексными удобрениями.

Пересаживайте на открытый грунт тогда, когда тепло

Пересадка кабачков на открытый грунт происходит тогда, когда появляется теплая погода и земля прогревается до +15 градусов. Это следует делать утром или вечером во избежание перегрузки растения.