Искусство пасхального настроения: оригинальные идеи декора писанок в 2024 году

Пасха уже совсем близко. Самое время составлять пасхальную корзину, где обязательным элементом должны быть писанки. Писанка – это древнее украинское пасхальное яйцо, которое декорируют с помощью воска и специальных красок.

Если вы до сих пор не придумали, как оригинально раскрасить пасхальные яйца, то мы собрали для вас коллекцию самых интересных вариантов. В подборке Lifestyle 24, как новые лайфхаки, так и такие, которыми пользовались наши предки.

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Как раскрасить писанки в 2024 году: оригинальные фото



Писанки из луковой шелухи / Фото с Pinterest



Писанки из чая каркаде / Фото Pinterest



Патриотические писанки / Фото Pinterest



Писанки с позолотой / Фото Pinterest



Писанки разрисованные писачком / Фото Pinterest

Выбирайте вариант, который вам больше всего нравится и поддержите украинские традиции, сделав свою пасхальную корзину еще красивее!