У христиан восточного обряда – Радоница: основные запреты поминального дня

Сегодня, 14 мая, христиане восточного обряда отмечают Радоницу. По традиции, ежегодно на девятый день после Пасхи поминают умерших близких. Люди проводят время в покое, идут в церковь и посещают кладбища.

Наши предки в поминальный день не грустили по родным, которые умерли, а радовались, что они попали в лучший мир. Также считали – если будет дождь, то в этом году будет щедрый урожай, пишет LifeStyle 24.

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Что нельзя делать на Радоницу

Некоторые люди, когда идут на кладбище, оставляют на могилах усопших куличи, пасхальные яйца или другую пищу, которая осталась после Пасхи. Бывает, что даже устраивают трапезу. Однако этого лучше не делать. Стоит отдать продукты людям, которые в них нуждаются, например, нуждающимся. В этот день особенно рекомендуется заняться добрыми делами. Также сегодня запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты. Следует отказаться от плохих привычек.

Главные запреты на Радоницу / Фото Freepik

В Радоницу не нужно плакать и скорбеть по умершим. Также не стоит вспоминать что-то плохое о них. Вместо этого искренне прочитайте молитву, чтобы душа человека, которая покинула наш мир, обрела покой.

Что можно делать на Радоницу

Сегодня перед службой Божьей можно дать священнику записку с именами умерших, чтобы помянуть их. Кое-где на кладбищах проводятся панихиды. Люди приносят на могилы свечи, лампадки или цветы. Однако не следует громко говорить, кричать, развлекаться и веселиться. Вспоминайте об усопших в тишине.