Что нужно успеть сделать в саду до конца октября

Осенью в саду намного меньше работы, чем летом, ведь урожай уже собран. Остается выполнить несколько уходовых процедур, чтобы сад выглядел красиво.

В октябре садоводы занимаются перекапыванием участка, обрезкой, посадкой луковичных цветов или плодовых деревьев, внесением удобрений. Следует знать, как правильно провести такие процедуры.

Просто и легко Чем полить яблоню до наступления заморозков

Что сделать в саду в октябре

В первую очередь заканчивайте сбор урожая. Обычно в октябре срывают зимние сорта плодов, предназначенные для длительного хранения. Их нельзя сбивать палкой, потому что тогда будут повреждены. Оборвите уже все плоды, чтобы они не замерзли с наступлением холодов.



Сбор яблок / Фото Today.ua

Некоторые садоводы предпочитают именно осеннюю посадку деревьев. Здесь нужно ориентироваться по климату и погоде в регионе, но рекомендуется это сделать 10-15 октября. Если очень тепло, можно растянуть до ноября. Однако, здесь есть риск, что саженцы замерзнут. Оптимально посадить осенью яблоню, алычу, грушу или вишню. Персики, абрикосы и черешню лучше сажать весной.

Далее займитесь санитарной обрезкой деревьев и кустов. Избавляйтесь от всех больных и старых ветвей, на которых уже не будет плодов. Тогда нужно обработать саженцы от вредителей и болезней. Средства на основе меди следует вносить, когда температура воздуха не меньше +10.



Обрезка деревьев / Фото "Кременчугская газета"

Могут быть и органические вещества. В частности, навоз, разбавленный с минеральным фосфорным удобрением. Обычно на 1 квадратный метр приствольного круга тратят по 3-5 килограммов удобрения.

На зиму оптимально посеять сидераты – вещества, восстанавливающие почву. Они обогащают его азотом и борются с сорняками. Это может быть рожь, горчица, люпин, рапс и фацелия. А еще – сидераты будут удерживать влагу на вашем участке.



Семена горчицы на посев / Фото Pexels

После завершения всех процедур проводят перекопку земли. Это довольно трудный процесс, потому что требует силы. Поэтому кое-кто не делает этого. Ориентируйтесь по состоянию своей почвы. Есть смысл перекапывать участок с тяжелой, глинистой землей. Легкую почву можно просто разрыхлить.

Кстати, есть деревья, которые не стоит сажать у дома. Потому что они притягивают беды и невзгоды.