Юстина – это женщина или девушка с чрезвычайно острым умом и довольно "перцовым" характером. В близком окружении именинницу ласкательно называют Юся или же Юстя. Виновница праздника хорошо разбирается в психологии и имеет очень креативное видение. Устине лучше "палец в рот не клади", ведь она умеет отстаивать собственные позиции и четко определяет границы в общении.

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