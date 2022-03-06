Пусть остаются и мрут рабами, – Ефросинина отреагировала на "молчание" россиян

Трудно понять, что происходит с мозгами "русского мира". Ведь некоторые из россиян протестуют и выражают свою позицию, другие решили молчать.

Об этом в эфире 24 канала сказала телеведущая, общественная деятельница Мария Ефросинина. Она надеялась, что от народа России будет какая-то реакция на войну с Украиной.

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Однако по последним данным, процент доверия россиян к Владимиру Путину вырос до 80%. Нет ответов, что им распространяют с экранов телевизора и почему в эпоху интернета, ютуба, соцсетей и достаточно прогрессивной молодежи со всего мира, так велика цифра за то, что уничтожают нашу страну.

С сегодняшнего дня я умываю руки. Пусть русские остаются и мрут рабами, если они молчат,

– сказала Ефросинина.

Она объяснила, что не могла не попытаться использовать русский язык и умение доносить информацию. Телеведущая вышла на свой фронт, чтобы попытаться повлиять на граждан России.

Пошли они в задницу, – Ефросинина

Происходит много споров о том, какой ценой даются Украине переговоры. Ведь во время каждого из переговоров оккупанты безжалостно обстреливали города.

"Нас интересует не мир, а победа. Слава Украине! Слава нашим ВСУ! Слава президенту! Слава вам на информационном фронте! Пошли они в задницу", – сказала общественная деятельница.

Ефросинина отреагировала на "молчанку" россиян: смотрите видео​

Напомним, что фонд Ефросининой начал сбор денег для гуманитарной помощи в Украине. Она поделилась номерами счетов для операций в трех видах валют.

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