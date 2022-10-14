Как прожить несколько дней без света: советы на случай отключения энергии

В результате обстрелов российских оккупантов многие украинцы могли остаться без света. Чтобы комфортно переждать отключение электроэнергии, важно быть готовым к этому.

24 канал выяснил, что нужно иметь, чтобы переждать длительное отключение света и комфортно пережить перебои.

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Покупка генератора

Если вы живете в личном доме, можно приобрести личный генератор на дизтопливе, который может покрыть потребности дома. Его приблизительная стоимость – от 15 тысяч гривен, поэтому если вы можете позволить себе такие расходы, генератор будет выгодным и разумным капиталовложением.

К сожалению, если вы живете в многоквартирном доме, купить генератор почти невозможно. Чтобы закрыть потребности стандартной многоэтажки, нужно не менее 700 тысяч гривен. Поэтому жильцам многоквартирных домов нужно искать другие возможности комфортно переждать блекаут.

Как пережить отключение света / Фото Unsplash

Что нужно иметь в случае отключения света

В случае временного отключения электроэнергии или плановых работ, стоит запастись вещами первой необходимости.

Среди них:

Свечи, лампы на батарейках или USB – с помощью них в вашем доме будет относительно светло и тепло. Также можно приобрести фонарики или лампы, заряжаемые от солнечного света.

– с помощью них в вашем доме будет относительно светло и тепло. Также можно приобрести фонарики или лампы, заряжаемые от солнечного света. Вода – водоснабжение напрямую зависит от электроэнергии, поэтому вода может пропасть сразу после энергии. Наберите в свободные бутылки и все закрытые емкости. Питьевую и техническую воду разметьте маркером на емкости или стикерами.

– водоснабжение напрямую зависит от электроэнергии, поэтому вода может пропасть сразу после энергии. Наберите в свободные бутылки и все закрытые емкости. Питьевую и техническую воду разметьте маркером на емкости или стикерами. Газовая горелка – если у вас индукционная плита или электрические комфорки, важно иметь вариант для перестраховки – на горелке вы сможете приготовить или разогреть пищу, а от ее тепла – согреться.

Как пережить отключение света / Фото Unsplash

Портативные зарядки – подготовьте павербанки, батарейки разных размеров и другие устройства, которые могут быть полезны. Для зарядки телефона можно использовать автомобильный аккумулятор, а некоторые портативные музыкальные колонки также могут подзарядить батарею вашего гаджета. Можно приобрести небольшие солнечные батареи , которые обеспечат энергией по меньшей мере ваши устройства.

– подготовьте павербанки, батарейки разных размеров и другие устройства, которые могут быть полезны. Для зарядки телефона можно использовать автомобильный аккумулятор, а некоторые портативные музыкальные колонки также могут подзарядить батарею вашего гаджета. Можно приобрести небольшие , которые обеспечат энергией по меньшей мере ваши устройства. Теплые вещи – подготовьте теплую одежду, одеяла и обувь, которые помогут пережить перебои с теплом. Также можно сделать самодельные грелки из пластиковых бутылок и горячей воды.

Как пережить отключение света / Фото Unsplash