Уничтожит фитофтор раз и навсегда: как избавиться от болезни растений

Пищевая сода и йод – доступны каждому огороднику или садоводу, потому что они дешево стоят и дают хороший результат. В чем их преимущества и как они помогут избавиться от фитофторы?

Фитофтороз – грибковое заболевание, которым часто заражаются растения. Признаками являются темные пятна на листьях и плодах. С этим шутить нельзя, потому что болезнь убивает весь урожай. Как уничтожить фитофтору содой и йодом – расскажет 24 Канал.

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Сода в борьбе с фитофторой

Сода – отличный профилактический способ избавиться от различных вредителей и болезней растений. К тому же бюджетное средство, которое не требует много расходов. Другие преимущества соды:

растения не будут так быстро увядать, если его использовать;

завязи будут быстрее формироваться;

внешний вид и вкус будет лучше ;

; плодоношение саженцев будет длиться дольше;



Сода / Фото Istockphoto

Пищевую соду используют, чтобы избавиться от фитофторы на начальных этапах развития растений Надо приготовить содовый раствор. Разведите 1 чайную ложку вещества в 10 литрах теплой воды. Можете опрыскивать насаждения. Она уничтожает все бактерии, так что можете не волноваться о возможных болезнях. Но это нужно делать на ранней стадии развития, потому что потом может быть поздно.

Опрыскивать раствором из соды нужно рано утром или поздно вечером, чтобы не обжечь листья. Такое можно делать 1 раз в неделю.

Йод в борьбе с фитофторой

Йод считается одним из самых действенных средств в борьбе с таким заболеванием, как фитофтор. Он обладает мощными свойствами для растений и абсолютно безопасен для человека.

без этого компонента не могут происходить важные процессы в растениях;

улучшает обмен веществ;

действует как удобрение и увеличивает количество плодов;

убивает все бактерии в растениях.



Йод / Фото "Тык.инфо"

Способ приготовления – простой и доступный каждому. Берем 1 литр молочной сыворотки, 2 чайные ложки йода и 1 столовую ложку перекиси водорода. Все это разбавляем в 10 литрах воды, перемешиваем и возделываем растения. Йод убивает вредителей и болезни, но соблюдайте дозировку.