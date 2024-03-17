Какой важный религиозный праздник отмечается 17 марта: история этого дня, запреты и приметы

Сегодня, в последний день Масленицы и перед началом Великого поста, традиционно отмечается Прощеное воскресенье. Люди прощают друг другу все обиды, чтобы очиститься духовно. Однако важно искренне хотеть примирения.

17 марта лучше провести в семейном кругу, например, накрыть большой стол и поесть вкусных блинов. Время должно пройти в мире и спокойствии, без ссор, передает LifeStyle 24.

Актуально Прощеное воскресенье 2024: как правильно просить прощения и что нельзя делать

Прощеное воскресенье

Интересно, что наши предки когда-то на Прощеное воскресенье посещали близких, у которых хотели попросить прощения. Кроме того, люди ходили на могилы родных, чтобы и с ними примириться. Кстати, сегодня – последний день, когда можно есть молочные продукты, поскольку уже в понедельник начинается Великий пост.

История праздника достигает древних времен. Когда жили ранние христиане, монахи покидали храмы перед Великим постом. Они шли в пустыню, где должны были пробыть 40 дней в одиночестве, чтобы помолиться и подготовиться к Пасхе. А в воскресенье монахи традиционно посещали литургию. Однако тогда в пустыне было полно опасностей, поэтому кто-то не рисковал приходить. Именно поэтому люди решили в этот день просить друг у друга прощения и прощаться, ведь для кого-то он мог оказаться последним. Затем обычай перенял весь народ.

Что нельзя делать

Лучше отказаться от алкоголя, мясных и молочных продуктов.

Запрещено заниматься рукоделием, убирать, стирать.

Не рекомендуется начинать ремонт и физически работать.

Не стоит ссориться, сквернословить, злиться и обижаться.

Нельзя отказывать в прощении и помощи.

Нужно отгонять плохие мысли.

Народные приметы

Солнечная погода – к теплой осени и щедрому урожаю.

Если увидите ласточек, то вскоре потеплеет.

Северный ветер – к холодам, южный – к дождю, а восточный – к теплу.

Если человек продаст все блины, то его ждет счастье.

Если первый блин купила женщина, то в семье родится девочка.

Что еще отмечают

Ежегодно 17 марта украинцы отмечают День мобилизационного работника. Профессиональный праздник ввели 22 августа 2000 года. Сначала он приходился на 14 сентября. В 2016 году дату изменили, ведь 17 марта 2014 года состоялась первая масштабная мобилизация, в связи с войной, которую начала Россия против Украины.

Традиционно на третье воскресенье марта приходится День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. 15 февраля 1994 года его ввел первый президент Украины Леонид Кравчук. Поэтому сегодня благодарим всех причастных за ежедневную работу.