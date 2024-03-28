Ваши предки были дьяками и пономарями: перечень фамилий, которые связаны с церковной жизнью
Источник:"Современные украинские фамилии"
Немало украинских фамилий связаны с церковью. Они, в частности, образовались от названий должностей. Например, речь идет о таких: Владика, Владичка, Владичак и Владичин.
Больше о родовых именах, которые происходят от церковной жизни, читайте в материале. Возможно, именно в этом списке найдете свое.
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Подборка фамилий, которые происходят от церковных должностей
Немало украинских фамилий образовались от должности попа. Одно из них – Поп, например, есть в Закарпатской области. В список также попали: Попик, Попко, Попенко, Попченко, Попович, Попюк, Попенюк, Попов, Попив, Попивчак, Поповичик, Поповский, Попадин, Попадинец, Попадич, Попадюк.
От диакона происходит фамилия Дякон, а от дьяка – Дяк, Дячок, Дячик, Дяченко, Дякович, Дяков, Дячук, Дячишин. Кстати, одно из родовых имен возникло из-за сочетания двух слов: дьяк и поп. Звучит оно так: Попдякуник. Однако есть мнение, что это прозвище. Так, в частности, могли называть священнослужителя, которого не уважали прихожане.
- Пономарь – это человек, который звонит в колокола, помогает во время службы и поет. С этой должностью связаны фамилии Паламар, Пономарь, Паламаренко, Паламарчук, Пономаренко и Палямарчук.
- Благодаря монастырской жизни, появились фамилии Мних, Мниш, Гумен, Гуменюк, Гуманюк, Гоменюк, Гуменчук.
- Польское происхождение имеет фамилия Ксендз, а латинское – Патер, Патерко, Патерига, Патгрило. "Патер" – это титул латинских монахов.