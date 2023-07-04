Будет держаться в жару и дождь: 6 лучших уловок для устойчивого макияжа летом

Проблема устойчивого макияжа становится особенно острой летом, когда очень жарко и много дождей. Какими уловками можно удлинить устойчивость мейкапа – смотрите дальше.

Летом многих наносящих макияж девушек беспокоят проблемы – тени скатываются, тональное средство смывается, а помада растекается. Этому можно помочь – есть несколько пунктов, что помогут.

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Праймер

Перед нанесением макияжа используйте праймер. Выбирайте средство на силиконовой основе, что увлажнит кожу и подготовит ее к косметике – так тональный, румяный и другие продукты не будут "плыть" и растекаться лицом. Для жирной кожи можно подобрать праймеры с матирующим эффектом. Для устойчивого и яркого макияжа глаз используйте под тени базу.

Водостойкий карандаш для бровей.

Водостойкие продукты лучше всего спасают, когда требуется стойкий макияж. Чтобы подчеркнуть брови, слегка подчеркните форму и окрасьте пробелы. Густые брови поможет закрепить мыло или стойкий гель для бровей.

Тональное основание без масла в составе

Тональный крем на масляной основе дополнительно увлажняет кожу, тогда как средства на водной основе матируют и более устойчивы. Ищите основы с отметкой oil free – они лучше подойдут для жирной кожи, а в жару будут абсорбировать себум и влагу.

Гелевый лайнер

Если вы любите рисовать стрелки, летом для этого подойдет стойкий гелевой лайнер. Он прост в использовании и эффектно подведет глаза. Чтобы закрепить результат лучше, можно воспользоваться тенями в том же оттенке.

Румяна в стиках

Румяна в стиках более пигментированы и лучше будут держаться в течение дня. Этого продукта не нужно наносить много, – так макияж будет иметь и естественный эффект. Румяна в стике часто универсальны – их можно нанести не только на щеки, но и на веки и губы.

Фиксатор макияжа

Фиксаторы макияжа обычно – спреи, которые нужно распылить после завершения всех этапов макияжа. Для дополнительного эффекта некоторые бьюти эксперты советуют наносить фиксатор и в процессе макияжа, например после нанесения основы и консилера.