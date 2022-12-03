Будет работать в самый сильный мороз: как уберечь смартфон от отключения в холод зимой

Зимой многие смартфоны могут отключаться из-за перепадов температур. Как избежать этого и продлить жизнь телефону на морозе читайте в материале.

Отключение смартфонов в большинстве своем обусловлено нестабильным состоянием батареи, которая охлаждается на морозе, пишет 24 канал.

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Чтобы избежать неполадок, нужно знать несколько лайфхаков, которые могут продлить жизнь смартфону.

Контроль температуры

Из-за низких температур батарея телефона может не справляться с напряжением. Поэтому не стоит оставлять смартфон на морозе долгое время – это может привести к торможениям и даже отключению.

Если на улице минусовая температура, телефон следует хранить во внутреннем кармане куртки или в месте, где будет достаточно тепло.

Как не позволить смартфону отключиться на морозе / Фото Unsplash

Контроль заряда

Чтобы смартфон дольше прослужил, нужно контролировать и следить за процессом зарядки телефона. Не стоит ставить телефон на зарядку на всю ночь – так батарея больше изнашивается и может "барахлить" на морозе.

Также нельзя заряжать телефон сразу же после прихода с улицы – сначала дайте батарее прогреться. Оставьте смартфон при комнатной температуре на 20 – 30 минут и только затем ставьте на зарядку.

Как не позволить смартфону отключиться на морозе / Фото Unsplash

Не используйте проводные наушники

Зимой лучше использовать беспроводную гарнитуру – именно беспроводные наушники позволят не доставать телефон из кармана, переключать музыку и контролировать звонки дистанционно.

Не допускайте попадания воды

Не доставайте телефон без необходимости, если на улице снег или дождь. Влага повышает теплопроводность, что может снизить температуру батареи еще быстрее. Кроме того, излишняя влага, как и конденсат, может отрицательно повлиять на сенсор смартфона.

Как не позволить смартфону отключиться на морозе / Фото Unsplash