The first commercially printed Christmas card came out the same week as Charles Dickens' "A Christmas Carol" — but some found it too boozy. https://t.co/r4NPykaHMO — AP Eastern US (@APEastRegion) December 3, 2020

Интересно то, что в 19 веке пуританское Общество умеренности назвало эту открытку скандальной. Тогда даже запретили продавать ее. Именно поэтому следующую такую открытку можно было приобрести лишь через три года.

Мартин рассказал, что всего напечатали 1000 экземпляров листовки. Сейчас эксперты считают, что по сей день удалось сохранить около 30 рождественских карточек.

Помимо продажи экземпляра открытки в Бостоне, еще одну из сохранившихся карточек продает аукционный дом Christie'S в Лондоне. Он ожидает выручить за нее от 6725 до 10 800 долларов.