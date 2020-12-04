На продажу выставили первую печатную открытку, где есть поздравления с Рождеством: детали
В Бостоне продают первую коммерческую печатную открытку, на которой изображено рождественское поздравление. Считается, что эту открытку издали в 1843 году. В ту же неделю мир также увидел "Рождественскую песню" Чарльза Дикенса.
Открытку на продажу выставил поставщик редких книг и рукописей Марвин Гетман. Об этом говорится на страницах издания The Guardian.
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Первая рождественская открытка
На карточке изображена британская семья. Члены семьи поднимают бокалы с красным вином. Также видно, что к алкогольному напитку тянется ребенок, который сидит на руках у взрослых.
Такую открытку разработал художник и иллюстратор Джон Колкотт Хорсли по предложению сэра Генри Коула, который основал в Лондоне Музей Виктории и Альберта – крупнейший музей декоративно-прикладного искусства. Считается, что благодаря Хорсли появилась традиция дарить праздничные открытки.
Интересно то, что в 19 веке пуританское Общество умеренности назвало эту открытку скандальной. Тогда даже запретили продавать ее. Именно поэтому следующую такую открытку можно было приобрести лишь через три года.
Мартин рассказал, что всего напечатали 1000 экземпляров листовки. Сейчас эксперты считают, что по сей день удалось сохранить около 30 рождественских карточек.
Помимо продажи экземпляра открытки в Бостоне, еще одну из сохранившихся карточек продает аукционный дом Christie'S в Лондоне. Он ожидает выручить за нее от 6725 до 10 800 долларов.
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